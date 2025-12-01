Reinserción laboral: Estado, empresa y sociedad deben compartir el compromiso, según la ministra de Trabajo

Empleo como segunda oportunidad: Mitradel se compromete a contratar personal del nuevo Taller Extramuros

• El proyecto, impulsado por el Ministerio de Gobierno (Mingob), fue calificado por Muñoz como un avance hacia un Panamá más inclusivo que construye segundas oportunidades a través de acciones concretas y empleo digno.

(01/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño, participó en la inauguración del Primer Taller Industrial Extramuros del Plan Libertad, un proyecto promovido por el Ministerio de Gobierno (Mingob). Durante el acto, Muñoz de Cedeño enfatizó que la reinserción laboral Panamá es un compromiso que debe ser compartido de manera conjunta por el Estado, la empresa privada y la sociedad.

«Hoy celebramos un paso histórico en Panamá, con la inauguración del Primer Taller Industrial Extramuros del Plan Libertad, proyecto que representa mucho más que un espacio físico de formación, representa confianza, segundas oportunidades y un compromiso profundo con la dignidad humana”, señaló la ministra.

El evento de inauguración estuvo encabezado por la Primera Dama, Maricel de Mulino, y la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo. La regente laboral destacó que la iniciativa representa un avance significativo hacia un Panamá más inclusivo, donde el empleo es entendido como un derecho y las segundas oportunidades se materializan mediante acciones concretas.

Alianza Estratégica y Contratación Ministerial

Muñoz de Cedeño anunció que, a través de una alianza estratégica entre el Mingob y el Mitradel, la entidad a su cargo será la primera institución en contratar al personal del taller. El trabajo inicial incluirá la confección de los uniformes destinados a los funcionarios del ministerio.

Además de la contratación, la ministra indicó que se trabajará en conjunto con cooperativas y organizaciones sociales. El objetivo es que los participantes del taller no solo conozcan la realidad del mercado laboral panameño, sino que también adquieran conocimientos esenciales sobre la administración de sus recursos.

La ministra Muñoz resaltó el liderazgo de la ministra Dinoska Montalvo, cuya visión ha sido clave para convertir la resocialización en una política pública efectiva. Muñoz argumentó que la seguridad ciudadana se fortalece cuando se brindan oportunidades reales para reconstruir vidas con trabajo, talento y responsabilidad.

“Ustedes son parte de este país, ustedes tienen talento y hoy Panamá les está dando una oportunidad para demostrarlo, el nuevo taller proyecta un símbolo de esperanza, productividad y la certeza de que la libertad también se construye a través del trabajo», concluyó la ministra.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: