Proyecto de Renovación Urbana de El Chorrillo registra 84% de avance físico

Avanzan trabajos en Calle 23 y Avenida A por la Renovación Urbana de El Chorrillo • Con más de 39 mil metros cuadrados de pavimento colocados, el proyecto integral en El Chorrillo avanza en la modernización de servicios y el saneamiento de la bahía. (08/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- El proyecto de Renovación
Avanzan trabajos en Calle 23 y Avenida A por la Renovación Urbana de El Chorrillo
• Con más de 39 mil metros cuadrados de pavimento colocados, el proyecto integral en El Chorrillo avanza en la modernización de servicios y el saneamiento de la bahía.
(08/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- El proyecto de Renovación Urbana de El Chorrillo, ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), ha alcanzado un avance físico general del 84%. Esta intervención de infraestructura integral se posiciona como una de las obras clave del Gobierno Nacional para la modernización de las comunidades en la ciudad capital.
Avances en infraestructura y servicios básicos
Actualmente, las cuadrillas concentran sus esfuerzos en la intersección de Calle 23 con Avenida A. Desde el pasado 4 de mayo y por un lapso estimado de 15 días, se realizan trabajos especializados en la instalación del sistema sanitario, red de agua potable, drenajes pluviales y redes soterradas. Estas acciones buscan optimizar la calidad de vida de los residentes y fortalecer la sostenibilidad del entorno urbano.
A la fecha, la obra suma la colocación de más de 39 mil metros cuadrados de nuevo pavimento y la construcción de 13 mil metros cuadrados de aceras, lo que representa una mejora directa en la movilidad de peatones y conductores dentro del corregimiento.
Modernización y saneamiento ambiental
El Ministerio de Obras Públicas detalla que el proyecto incluye la modernización de la red de agua potable para garantizar una mejor presión y continuidad en el suministro. En la Avenida A, específicamente entre Calle 21 y Calle 23, se ejecutan labores de soterramiento de redes eléctricas, de telecomunicaciones e iluminación, lo que aporta mayor seguridad y una estética urbana renovada.
Uno de los pilares del proyecto es la mejora de los sistemas sanitarios. La nueva infraestructura permitirá eliminar el vertido de aguas residuales hacia la Bahía de Panamá, conectando las descargas al sistema de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR), integrándose así al programa de saneamiento de la ciudad.
Impacto social y espacios públicos
En el ámbito de la recuperación de espacios comunitarios, los trabajos en el Parque Amelia Denis de Icaza han finalizado y el área ha sido transferida a la Junta Comunal de El Chorrillo para su gestión. Por su parte, el Parque de los Aburridos se encuentra en la fase final de entrega.
Además de los beneficios estructurales, la obra ha impulsado la economía local mediante la generación de aproximadamente 3,600 empleos directos. El MOP recomienda a la ciudadanía utilizar las vías alternas habilitadas y respetar la señalización en las zonas de intervención para prevenir incidentes durante el desarrollo de los trabajos finales.
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