Proyecto pionero investiga la historia y transmisión de repertorios tradicionales del violín en Panamá

El investigador Samuel Robles lideró un estudio que analizó por primera vez la evolución histórica, las técnicas de transmisión y el impacto social de este instrumento musical en cuatro provincias del país.
Estudio científico analiza el aprendizaje y los repertorios tradicionales del violín en el país
• La iniciativa científica examinó las metodologías de enseñanza no formal del instrumento y el perfil de aprendizaje en jóvenes de comunidades de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas.
(20/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Las prácticas de transmisión de repertorios tradicionales del violín y su técnica en Panamá fueron estudiadas científicamente por primera vez a través del proyecto de investigación “Danza y memoria: repertorio y pedagogía del violín tradicional en Panamá central”. Esta iniciativa estuvo liderada por el doctor Samuel Robles, investigador del Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales (Cihac AIP).
El proyecto fue financiado mediante la Convocatoria Pública de Fomento a Investigación y Desarrollo (FID) 2024 de la Dirección de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (I+D) de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt). El objetivo central de la investigación consistió en analizar desde las perspectivas histórica, técnica y didáctica las prácticas de transmisión de repertorios tradicionales del violín y su técnica, describir el perfil de aprendizaje y memoria de estudiantes de violín con edades comprendidas entre los 9 y 17 años, y examinar el impacto en la dinámica social en la región de Panamá central en torno a este instrumento.
La interpretación de este instrumento musical experimentó su época dorada en el territorio panameño durante el siglo XIX. Posteriormente, el declive de su popularidad comenzó en la década de 1940, impulsado por factores de la época como el desarrollo de las grabaciones eléctricas, el alcance de la radio por medio de emisoras extranjeras y la adopción del acordeón por parte de múltiples violinistas profesionales.
Preservación de la enseñanza y el patrimonio musical
A pesar de los cambios tecnológicos e históricos, la práctica del violín se mantuvo vigente de manera primordial en festivales de preservación patrimonial y eventos de carácter íntimo. Según explicó el doctor Samuel Robles durante la presentación de los resultados del proyecto en la Universidad del Istmo, el repertorio musical se continúa enseñando de forma privada, transmitiéndose entre familias de una generación a la siguiente. El investigador precisó que esta instrucción no posee un carácter formal, debido a que no contempla la lectura musical ni la técnica instrumental, enfocándose exclusivamente en el repertorio y su continuidad en el tiempo.
A finales de la década de 1940 surgieron en Panamá festivales orientados a la conservación del patrimonio cultural y, de forma posterior, se establecieron concursos específicos para estimular la ejecución del violín tradicional entre la población juvenil.
Esta metodología de práctica y enseñanza del violín se originó gracias a la iniciativa de los propios instructores o de las comunidades involucradas. Las clases suelen impartirse de forma grupal y gratuita, lo cual incluye la facilitación del instrumento musical. El enfoque de la instrucción se centra de manera exclusiva en el repertorio tradicional, mientras que el esquema de financiamiento de las lecciones es de carácter mixto, nutriéndose de aportes procedentes de fundaciones, fondos privados, contribuciones comunitarias y, de manera indirecta, del Estado a través del uso de sus instalaciones públicas.
Comunidades estudiadas y difusión científica
El desarrollo de este estudio de campo abarcó la observación directa en diversas poblaciones del interior del país. En la provincia de Coclé se estudiaron las localidades de El Cristo y Natá de los Caballeros; en Los Santos, los distritos de Pedasí, Las Tablas y Guararé; en Herrera, las comunidades de Los Pozos y Ocú; y en la provincia de Veraguas, los sectores de Río de Jesús, La Mesa, Las Palmas, Cañazas y Santiago.
El equipo de trabajo del proyecto contó con la participación de la coinvestigadora Gabriela Noriega Martínez, en representación de la Universidad Católica Santa María la Antigua (Usma), y de la violinista Graciela Núñez, perteneciente a la Fundación Danilo Pérez.
Para la divulgación formal de los hallazgos obtenidos en la investigación, los autores preparan actualmente la publicación de tres artículos científicos. Adicionalmente, los resultados serán expuestos el próximo mes en Montreal, Canadá, en el marco de la 37th ISME (International Society For Music Education) World Conference.
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