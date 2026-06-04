Reportan reclamaciones ante la Acodeco por inconsistencias en el historial de crédito

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia registró 367 reclamos en los primeros cuatro meses del año, destacando casos por inexistencia de relación con agentes económicos y prescripción de obligaciones.
Acodeco recibió más de 300 quejas por anomalías en el historial de crédito
• La institución protectora recomienda a los consumidores verificar de forma periódica su información financiera para evitar inconvenientes al tramitar productos bancarios y préstamos.
(04/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que durante los primeros cuatro meses de 2026 recibió un total de 367 quejas relacionadas con el historial de crédito, una situación que pone de relieve la importancia de que los consumidores revisen periódicamente la información financiera que mantienen las agencias de datos en el país.
Principales motivos de reclamación financiera
Las estadísticas de la institución oficial reflejan que las principales reclamaciones estuvieron relacionadas de manera directa con solicitudes para eliminar referencias de crédito por la presunta inexistencia de relación con el agente económico, acumulando un total de 137 casos, así como por la prescripción de la obligación legal, sumando 108 reclamos presentados por los usuarios.
Asimismo, entre las solicitudes formales de rectificación sobresalieron las discrepancias en el monto del último pago registrado por los comercios, con 34 casos específicos, y diversos errores en la información contenida en el reporte del cliente, con un saldo de 26 reclamaciones adicionales.
Derechos de los consumidores y recomendaciones institucionales
La Acodeco recordó que los consumidores tienen el derecho legítimo a conocer detalladamente la información que las agencias de datos y los agentes económicos mantienen sobre ellos en sus archivos. De igual manera, faculta a los ciudadanos para solicitar formalmente la corrección o eliminación de aquellos registros que resulten erróneos, inexactos, incompletos o desactualizados.
Ante este panorama, la entidad recomendó verificar periódicamente el reporte financiero para evitar inconvenientes al momento de solicitar nuevos préstamos, tarjetas de crédito u otros productos de financiamiento. También exhortó a quienes enfrenten dificultades de carácter económico a acercarse a las entidades financieras correspondientes para explorar alternativas viables, tales como arreglos de pago o reestructuraciones de deudas vigentes.
Entre las recomendaciones generales emitidas por la institución figuran conservar toda la documentación relacionada con los préstamos y pagos efectuados, cumplir oportunamente con los compromisos financieros adquiridos y solicitar la corrección inmediata de cualquier dato que no refleje la situación real del consumidor. Mantener la información actualizada y libre de errores contribuye a preservar la reputación financiera y facilita el acceso a futuras oportunidades en el mercado.
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