Repostería ‘Endulzando caminos’ promueve la resocialización La Joya y un empleo a seguir

Veinticinco privados de libertad impulsan su resocialización La Joya con curso de repostería

• El curso generó emotividad entre los graduados y sus madres, quienes ven en la formación técnica una vía de esperanza y un paso productivo hacia la transformación de sus vidas y la resocialización La Joya .

(25/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Veinticinco personas privadas de libertad que se encuentran en el Centro Penitenciario La Joya concluyeron satisfactoriamente el curso de Repostería denominado “Endulzando caminos y transformando vidas”, una iniciativa que impulsa el proceso de resocialización La Joya y ofrece nuevas oportunidades. La capacitación fue posible gracias a una coordinación entre la Iglesia Universal y la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP).

Formación para el empleo digno

La ceremonia de graduación se distinguió por su alta emotividad, marcada por la presencia y participación de madres de los graduados. Ellas expresaron su orgullo y alegría por los logros académicos alcanzados por sus hijos.

Entre los testimonios más emotivos se encontró el de la madre de Moisés Ortiz, quien manifestó su felicidad al observar el avance de su hijo en el camino de la reinserción social. Por su parte, Moisés Ortiz, graduado del curso, señaló que, si bien carecía de conocimientos en repostería antes de la capacitación, ahora se siente motivado a continuar el aprendizaje. «Cuando regrese a casa podré preparar un dulce tres leches de tres pisos para mi mamá, a quien admiro mucho, y también me gustaría emprender mi propio negocio», afirmó.

El subdirector general del Sistema Penitenciario, Fabián Camargo, puso en relieve la trascendencia de las alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales, como es el caso de la Iglesia Universal. Según Camargo, estas asociaciones son fundamentales para ofrecer oportunidades de formación que tienen como objetivo primordial promover la reinserción social. Subrayó que estas capacitaciones permiten a las personas privadas de libertad adquirir conocimientos útiles, que aplicarán tanto en su vida familiar como en su futuro acceso a un empleo digno.

La rehabilitación comienza con la mente

El pastor Rafael Jiménez, representante de la Iglesia Universal, reiteró que la verdadera rehabilitación de las personas comienza con la transformación de la mente y los pensamientos. El pastor enfatizó que la institución cree firmemente en el proyecto de resocialización y que el éxito de este curso en particular demuestra que los participantes tienen el talento y la capacidad necesaria para transformar positivamente sus vidas.

Con la culminación de esta formación especializada, los participantes del Centro Penitenciario La Joya han dado un paso significativo hacia una reinserción productiva en la sociedad, demostrando que la adquisición de nuevas habilidades y la esperanza representan ingredientes esenciales para cualquier nuevo comienzo.