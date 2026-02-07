Plan de restauración ambiental busca rescatar el ecosistema del lago de Los Andes

Comunidad y MiAMBIENTE impulsan la restauración ambiental del lago en San Miguelito

• A través de una jornada interinstitucional, se establecieron las bases para la restauración ambiental de este ecosistema urbano que alberga una alta biodiversidad y especies migratorias.

(07/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) San Miguelito, Panamá.- El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), mediante la Dirección de Seguridad Hídrica (DSH), ha puesto en marcha una estrategia de restauración ambiental y conservación en el lago de Los Andes, ubicado en el distrito de San Miguelito. Esta iniciativa surge como respuesta a la gestión del Comité de Subcuenca del río Matías Hernández y busca revertir años de degradación en este ecosistema clave de la región metropolitana.

La directora nacional de Seguridad Hídrica, Karima Lince, lideró la jornada de trabajo subrayando la importancia de brindar acompañamiento técnico a los comités comunitarios. El proyecto integra al personal de las áreas de Cultura Ambiental y Forestal para abordar desafíos críticos como la contaminación del agua, la presencia de residuos sólidos y la urgencia de reforestación. Lince destacó que, pese a las afectaciones, la naturaleza del área mantiene una resiliencia notable que justifica la inversión en su recuperación.

Potencial para el turismo sostenible y biodiversidad

El lago de Los Andes no solo es un recurso hídrico, sino un refugio para la biodiversidad urbana. Según los informes técnicos, el sitio alberga diversas especies de aves, garzas, tortugas y reptiles, además de registrarse avistamientos de fauna silvestre como capibaras y ñeques. Esta riqueza biológica representa una oportunidad para el desarrollo del turismo sostenible y el avistamiento de aves, mediante alianzas entre gobiernos locales y asociaciones especializadas.

Al ser un cuerpo de agua compartido entre las subcuencas del río Matías Hernández y Río Abajo, MiAMBIENTE trabajará de forma articulada con ambos comités. Juan Erazo, presidente del Comité de Subcuenca Hídrica del río Matías Hernández, enfatizó que el lago es un sitio de gran atractivo natural y el único en su tipo en el corregimiento Omar Torrijos, lo que refuerza el compromiso comunitario en las tareas de limpieza y recuperación de áreas verdes.

Valor histórico y social del ecosistema

Para las organizaciones de base comunitaria, como CALA, el lago representa un símbolo histórico de conservación. Abdel Filos, presidente de dicha organización, señaló que el área es un punto estratégico para la llegada de aves migratorias, funcionando como un eje integrador para los grupos ambientales del sector. La meta final de esta intervención es consolidar un modelo de bienestar y desarrollo local que garantice la protección permanente de este ecosistema frente al crecimiento urbano.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: