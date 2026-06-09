Inicia restauración de la vía principal en La Chorrera para beneficio comunitario

• Más de 400 familias se verán beneficiadas por el proyecto de restauración de la vía, el cual incluye la mejora de la superficie y colocación de asfalto.

(09/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá Oeste, Panamá.- El Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha iniciado oficialmente la restauración de la vía principal de La Valdeza, ubicada en el corregimiento de Guadalupe, atendiendo una solicitud ciudadana que se mantuvo vigente durante casi 40 años. El proyecto impactará positivamente a más de 400 familias de la zona, quienes han demandado por décadas condiciones viales adecuadas.

Coordinación interinstitucional para la infraestructura

La ejecución de esta obra es el resultado de un esfuerzo coordinado entre el MOP y el Municipio de La Chorrera. Los trabajos comprenden la rehabilitación integral de la superficie de rodadura, culminando con la instalación de pavimento asfáltico. Estas mejoras están diseñadas para optimizar el desplazamiento diario de residentes, transportistas, estudiantes y comerciantes que transitan por este punto neurálgico del distrito.

Supervisión técnica y compromiso comunitario

Esther Migdalia Vásquez, secretaria de la Junta de Desarrollo Social y representante de la comunidad, manifestó la satisfacción de los vecinos al ver el inicio de las labores, subrayando que la restauración de la vía representa un logro esperado por generaciones. Por su parte, Alexander Barsallo, director regional del MOP en Panamá Oeste N.° 1, puntualizó que el éxito de la intervención radica en la alianza estratégica con el Municipio de La Chorrera, entidad que contribuye con maquinaria y suministros necesarios.

Para garantizar la calidad de la infraestructura, personal técnico del Laboratorio de Suelos del MOP se mantiene en el sitio supervisando cada fase del proceso. Esta vigilancia técnica es fundamental para asegurar la durabilidad de la nueva carpeta asfáltica. Con esta intervención, las autoridades buscan mejorar la conectividad, elevar los estándares de seguridad vial y potenciar la calidad de vida de los habitantes de La Valdeza.

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