Senacyt y la UTP presentan línea base sobre contaminación por microplásticos en Panamá

Investigan la presencia de microplásticos en el Lago Alhajuela para proteger el agua potable

• El estudio científico de 27 meses analizó la presencia de microplásticos en agua, sedimentos y biota del Lago Alhajuela para fortalecer la seguridad hídrica y la salud pública.

(03/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y el Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología AIP (Cemcit AIP) de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) presentaron los resultados de la investigación titulada ‘Perfil transversal de la contaminación por microplásticos en el Lago Alhajuela’. Este proyecto, que tuvo una duración de 27 meses, permitió generar por primera vez una línea base integral sobre cómo estos contaminantes emergentes se desplazan y acumulan en este ecosistema estratégico.

Hallazgos científicos en el Lago Alhajuela

La Dra. Denise Delvalle Borrero, investigadora principal del proyecto, detalló que el objetivo primordial fue determinar la presencia de microplásticos en el agua superficial, la columna de agua, los sedimentos y la biota del lago. Según los resultados obtenidos, los fragmentos y las fibras son las formas físicas dominantes en el embalse. Además, el estudio reveló que las mayores concentraciones de estos materiales se registraron durante la estación seca, localizándose los puntos críticos de contaminación en las áreas de Tranquilla y la Represa.

Importancia para la salud pública y el ambiente

La Ing. Milagro Mainieri, directora de I+D de la Senacyt, destacó en tercera persona que el conocimiento generado busca beneficiar directamente a las comunidades y servir como herramienta para la toma de decisiones en instituciones como el Idaan y los ministerios de Salud y Ambiente. Por su parte, estudiantes del Programa de Semillero de la Senacyt advirtieron sobre la presencia de estos elementos en bivalvos, organismos filtradores que actúan como bioindicadores y son parte del consumo humano, lo que vincula la salud del ecosistema con la seguridad alimentaria.

Recomendaciones y sostenibilidad hídrica

Dada la importancia del Lago Alhajuela como la fuente principal de agua cruda para la planta potabilizadora de Chilibre y su rol en el funcionamiento del Canal de Panamá, la Dra. Delvalle Borrero recomendó ampliar la cobertura espacial de los muestreos. La científica subrayó la necesidad de establecer un programa de monitoreo permanente para caracterizar la composición de los polímeros y mapear las vías de transporte de estos contaminantes, garantizando así la protección de la biodiversidad acuática y la potabilidad del recurso hídrico para la población.

