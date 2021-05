Retorna de La Habana avión presidencial con pacientes panameños

(6/May/2021 – web) Panamá.- Reafirmando su compromiso con los más vulnerables, el presidente de la República Laurentino Cortizo Cohen gestionó el regreso de la joven María Cristina González Frías y la señora Maira Mejía Jaques a Panamá quienes se encontraban en La Habana, Cuba, donde fueron sometidas a una serie de exámenes y procedimientos médico quirúrgicos y que tenían problemas para regresar al país.

María Cristina de 24 años residente en Macaracas, provincia de Los Santos, presenta deficiencia visual causada por la diabetes y depende de insulina NPH Y, fue beneficiada por el Programa Transformando Vidas del Ministerio de la Presidencia, por medio del cual se sufragaron los gastos del viaje a Cuba y su evaluación médica.

No obstante, tras varios exámenes los especialistas del Instituto Cubano de Oftalmología “Ramón Pando Ferrer” determinaron que el tratamiento no era viable para la joven quien, a pesar de contar con pasaje aéreo cubierto por el Ministerio de la Presidencia, no lograba conseguir cupo para regresar a Panamá, por la disminución de vuelos desde y hacia la isla, como medida sanitaria para contener la propagación del coronavirus.

Tras concluir todas las consultas especializadas y con el pasar de los días la joven se vio en la necesidad de solicitar apoyo para medicamentos y gastos adicionales surgidos durante su estadía en La Habana adonde se encontraba en compañía de su prima Belinda De León Frías.

En circunstancias similares a las de María Cristina estaba la señora Maira, quien se encontraba en Cuba desde el 11 de marzo del presente año donde fue sometida a un procedimiento médico en el Centro Internacional de Restauración Neurológica, que consistía en un tratamiento endovascular por aneurisma en el ojo izquierdo y estando en la capital cubana desarrolló una neumonía.

Ante esta situación, este jueves 6 de mayo, la Secretaria Técnica del Gabinete Social Edith Castillo Núñez viajó a La Habana, con la misión encomendada por el presidente Cortizo Cohen, de traer de vuelta a territorio panameño a ambas pacientes que se encontraban en la isla.

En el vuelo también regresaron a Panamá Lourdes Mejía Acosta, acompañante de la señora Maira ambas residentes en la ciudad de Colon provincia de Colon y Belinda De León Frías, acompañante de María Cristina.

El vuelo del avión presidencial que trajo de vuela a estas pacientes panameñas quienes se vieron afectadas por las restricciones de viajes decretadas por causa del COVID-19, aterrizó a la 1:00 p.m. de esta tarde en el Aeropuerto Internacional de Albrook Marcos A. Gelabert.

Fuente/Foto: Presidencia de la República de Panamá