MOP avanza en proyecto de carretera Quebro–Varadero tras reunión de homologación

MOP recibe propuestas para la carretera Quebro–Varadero por B/.21.5 millones

• El proyecto de la vía Quebro–Varadero en Veraguas, que se ejecutará bajo la modalidad Llave en Mano, busca mejorar la conexión y resiliencia de la región ante las inundaciones.

(19/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Veraguas, Panamá.- Diez empresas participaron en la reunión de homologación llevada a cabo por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para el proyecto “Diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de la vía carretera Quebro–Varadero”. La obra, una ruta de 11.22 kilómetros ubicada en la provincia de Veraguas, tiene un precio de referencia de B/.21.5 millones.

Un proyecto integral para la región

La ejecución del proyecto se realizará bajo la modalidad de Contrato Llave en Mano, lo que significa que el contratista seleccionado será responsable de todo el proceso, desde el diseño inicial hasta la entrega final de la obra. La reunión de homologación, presidida de forma virtual por la directora de Administración de Contratos del MOP, Martha E. Alemán, sirvió para atender consultas de carácter técnico, legal y administrativo, asegurando igualdad de condiciones y claridad en el pliego de cargos.

El proyecto vial Quebro–Varadero también incluye el diseño y la construcción de un puente vehicular sobre el sector conocido como La Playita. Esta infraestructura es fundamental para la región, ya que en años anteriores los ríos Varadero y Quebro se han desbordado durante la temporada de lluvias, dejando a varias zonas del distrito de Mariato incomunicadas y forzando el traslado de familias a albergues temporales.

Cronograma de licitación

Según el cronograma establecido por el MOP, se espera que las propuestas sean recibidas de forma electrónica en el mes de octubre de 2025, a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas PanamáCompra, bajo el esquema de Licitación por Mejor Valor. Esta obra se suma a los esfuerzos del MOP para fortalecer la resiliencia vial en zonas vulnerables y mejorar la calidad de vida de los habitantes de Veraguas.