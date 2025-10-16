Premio Pilares del Biomuseo 2025 reconoce la trayectoria de Rodolfo Flores en el estudio y divulgación de la biodiversidad

Rodolfo Flores, exbecario de la Senacyt, gana el Premio Pilares del Biomuseo 2025 por su labor en divulgación científica

• El premio resalta la pasión y trayectoria del biólogo en el estudio de la diversidad de plantas de Panamá y el uso de redes sociales para fomentar el interés por la biodiversidad y los ecosistemas panameños, especialmente entre los jóvenes.

(16/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El biólogo y docente Rodolfo Flores, quien también es investigador de la Universidad de Panamá, ha sido distinguido con el Premio Pilares del Biomuseo 2025. Este galardón reconoce su invaluable labor en la divulgación del conocimiento científico y la promoción de la conservación de la flora panameña.

Flores es exbecario de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt). Durante la ceremonia, el biólogo agradeció el respaldo de la entidad, que le permitió realizar su maestría en estudios de plantas de la cuenca Amazónica.

“Ser becario de la Senacyt me dio el impulso para prepararme y traer al país investigaciones científicas que hoy comunico de forma amena a la población”, expresó el galardonado.

Divulgación Científica y Conexión con la Juventud

El jurado del premio destacó la pasión y trayectoria de Flores en el estudio de la diversidad de plantas de Panamá, incluyendo el descubrimiento de nuevas especies para la ciencia.

Además de su trabajo en la Universidad de Panamá, Flores ha logrado acercar la ciencia al público mediante un lenguaje accesible, utilizando especialmente las redes sociales para fomentar el interés por la biodiversidad y el valor de los ecosistemas panameños, sobre todo entre los jóvenes.

El Premio Pilares del Biomuseo se concede a individuos que se distinguen por su labor a favor de la divulgación científica y la promoción de la conservación del patrimonio natural y cultural del país.