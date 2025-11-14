CAF convoca a exportadores de América Latina para su Rueda de Negocios CAF en Panamá

Más de 200 compradores internacionales ya se registran para la Rueda de Negocios en Panamá

• Organizada por CAF, la cumbre empresarial de enero de 2026 en el Centro de Convenciones de Panamá busca generar alianzas comerciales en sectores clave como agroalimentos, textiles, software y manufacturas.

(14/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Rueda de Negocios «América Latina y el Caribe: Conexión al Mercado Global», organizada por CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-, ha registrado la inscripción de 205 empresas compradoras procedentes de 20 países. Estos líderes del mercado global buscan establecer nexos comerciales con exportadores de la región durante el evento que tendrá lugar los días 29 y 30 de enero de 2026 en el Centro de Convenciones de Panamá.

Perfil de Compradores y Oportunidades de Negocio

Las empresas compradoras provienen de naciones estratégicas de diversas geografías, incluyendo Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Italia, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. Su interés se centra en la proveeduría de sectores clave para la economía regional, tales como agroalimentos, textiles y confecciones, químicos, manufacturas, cosméticos, software y materiales de construcción.

Se estima que el encuentro propiciará la realización de más de 4.000 reuniones de negocios uno a uno entre los compradores y cerca de 300 empresas exportadoras de América Latina y el Caribe. Cada empresario participante podrá concretar entre 16 y 28 citas de negocio en un período de día y medio, lo cual equivale a un volumen de prospección comercial que, individualmente, tomaría más de dos semanas. Este formato concentrado permite a los exportadores reunirse con compradores de más de 15 países en un solo viaje.

Integración Estratégica con el Foro Económico Internacional

El encuentro de negocios se celebra de manera integrada al Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026. Dicho foro congregará a más de 2.500 líderes empresariales, inversionistas y autoridades gubernamentales con el fin de posicionar la región en el panorama geopolítico global.

Según declaraciones de Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, la Rueda de Negocios representa «una oportunidad concreta para que los empresarios […] establezcan alianzas comerciales y de negocio con compradores que buscan activamente productos y servicios de nuestra región en sectores estratégicos como agroindustria, manufactura y tecnología». De esta manera, el intercambio de ideas sobre comercio, inversión, transición energética y digitalización se convierte en resultados comerciales tangibles para los participantes.

Convocatoria y Logística

La inscripción y la participación en la Rueda de Negocios es de carácter gratuito para todos los empresarios de América Latina y el Caribe. Las empresas exportadoras inscritas contarán con beneficios especiales, como descuentos en transporte aéreo y alojamiento. La organización tiene previsto realizar un matchmaking profesional entre la oferta y la demanda para optimizar la agenda de reuniones y asegurar el seguimiento de las oportunidades generadas. La convocatoria para las empresas exportadoras de sectores estratégicos se mantendrá abierta hasta el 22 de diciembre de 2025.