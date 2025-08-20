Sácale partido a una vida bien vivida: el nuevo libro de Tania Hyman que inspira a mujeres a reinventarse

Tania Hyman presenta “Sácale partido a una vida bien vivida”, un manifiesto femenino sobre autenticidad y reinvención

El libro incluye herramientas prácticas como “12 reglas de vida” y “8 palabras de enfoque positivo”, y confronta estigmas sobre el envejecimiento y el rol femenino.

Sácale partido a una vida bien vivida ya está disponible en librerías locales y en Amazon, como parte de una trilogía de bienestar emocional y desarrollo personal.

(20/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- En el marco de la Feria Internacional del Libro de Panamá 2025, la comunicadora y coach Tania Hyman lanzó oficialmente su segundo libro Sácale partido a una vida bien vivida, una obra que se consolida como un manifiesto femenino de empoderamiento, autenticidad y libertad emocional.

Dirigido especialmente a mujeres mayores de 40 años, el libro invita a romper con los moldes sociales, redefinir el éxito en términos personales y reconectar con la propia voz. “Cada uno de nosotros debe buscar su felicidad a su manera. Sin manual, ni patrones, ni miedos, ni arrepentimientos”, afirma Hyman, quien compartió durante el lanzamiento experiencias personales que marcaron su proceso de transformación.

La obra incluye capítulos como “Mujer con actitud” y “Disfruta el éxito en tus propios términos”, además de herramientas prácticas como las “12 reglas de vida” y las “8 palabras de enfoque positivo” que han guiado a la autora en su camino de reinvención. “No necesitas una media naranja. Ya eres una fruta completa”, señala Hyman, en un llamado a abrazar la plenitud desde la autenticidad.

Sácale partido a una vida bien vivida es también un homenaje al renacer femenino. La autora confronta temas como la presión de las redes sociales, los estigmas hacia las amas de casa y mujeres económicamente independientes, y los prejuicios sobre el envejecimiento. El libro forma parte de una trilogía que busca brindar herramientas para el bienestar emocional y el desarrollo personal.

La obra ya está disponible en Tania Hyman Agency, librerías locales como El Hombre de la Mancha, El Lector y Supermercados Riba Smith, así como en la plataforma global de Amazon.