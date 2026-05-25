Monseñor Ulloa celebra misa y sacramentos en el Centro de Cumplimiento de Menores de Las Garzas

Un grupo de 27 jóvenes internos participó en la celebración de la santa misa y recibió los sacramentos de bautismo, confirmación y primera comunión junto al arzobispo de Panamá.
Transformación espiritual en el Centro de Cumplimiento de Menores de Las Garzas a través de la fe
• La actividad religiosa, respaldada por el Instituto de Estudios Interdisciplinarios, busca fortalecer el desarrollo espiritual y la reinserción social de los adolescentes en conflicto con la ley.
(25/Moo/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá Este, Panamá.- Con la presencia del arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, un grupo de 27 jóvenes del Centro de Cumplimiento de Menores de Las Garzas participó de la celebración de la santa misa y de los Sacramentos de Iniciación Cristiana, actos litúrgicos que se llevaron a cabo en las instalaciones de la capilla Virgen de La Merced, ubicada en la comunidad de Las Garzas. Los jóvenes infractores cumplieron en horas de la mañana con los requisitos correspondientes para recibir de manera conjunta el bautismo, la confirmación y la primera comunión, incorporándose formalmente a la comunidad de la Iglesia Católica.
Testimonios de transformación y segundas oportunidades
Una de las madres que asistió al recinto para acompañar a su hijo durante la ceremonia religiosa indicó que el adolescente ha logrado experimentar una transformación significativa en los aspectos espiritual, físico y emocional. Asimismo, dirigió un mensaje a la juventud que no se encuentra en régimen de internamiento, exhortándolos a reflexionar detenidamente antes de cometer actos incorrectos y animándolos a esforzarse en sus estudios, debido al sufrimiento que experimentan los padres cuando sus hijos afrontan la privación de libertad.
Por su parte, uno de los jóvenes infractores que recibió el sacramento del bautismo manifestó su satisfacción por dar este paso en su vida, señalando que conoció el amor divino y que ahora pasa a ser un hijo de Dios. El joven añadió que los internos deben continuar avanzando en su proceso, argumentando que merecen acceder a una segunda oportunidad al momento de recuperar la libertad, al tiempo que aconsejó a otros jóvenes apartarse de los malos caminos debido a las consecuencias negativas que estos generan.
Mensaje arzobispal y enfoque institucional
Durante la actividad, Monseñor Ulloa resaltó el valor de compartir estos actos con los internos, reafirmando la convicción institucional de creer en la juventud. El arzobispo de Panamá señaló que, a diferencia de la mirada de juicio que puede tener el mundo, la perspectiva divina hacia ellos está llena de amor y esperanza. El prelado enfatizó que es positivo constatar que los muchachos poseen la capacidad de levantarse tras reconocer sus caídas, e hizo un llamado a la sociedad para que los valore por sus deseos de cambiar de vida de ahora en adelante, y no por las acciones del pasado.
En este sentido, Ysati Forte, directora del Instituto de Estudios Interdisciplinarios (IEI) del Ministerio de Gobierno, explicó en tercera persona que la finalidad de estas ceremonias es reafirmar el compromiso institucional y atender el desarrollo espiritual de los adolescentes. La directora concluyó que los centros no funcionan como depósitos de personas, sino que el objetivo primordial es que los jóvenes adquieran conocimientos, adopten una vida en Cristo y reciban una formación espiritual adecuada. El encuentro ratificó que el sentido de la justicia trasciende el castigo, enfocándose en la transformación de vidas mediante el acompañamiento y la fe.
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