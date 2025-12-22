Salario promedio pretendido en Panamá sube a 1,069 dólares en noviembre

Reporte de Konzerta: Salario promedio y vacantes de liderazgo impulsan el mercado laboral

• El último reporte de Konzerta revela un incremento del 0.93% en las pretensiones salariales de los panameños, con una marcada relevancia en los puestos de jefatura y tecnología.

(22/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El reporte del Mercado Laboral correspondiente al mes de noviembre, presentado por el portal de empleo Konzerta, destaca que el salario promedio pretendido por los postulantes en Panamá alcanzó los USD $1,069. Esta cifra representa un incremento mensual del 0.93% y una variación interanual positiva del 2.92% en comparación con el mismo periodo de 2024, acumulando un alza del 1.91% durante el transcurso del presente año.

Jeff Alejandro Morales, gerente de marketing de Konzerta, señaló en tercera persona que estas cifras reflejan una recuperación en las expectativas de los trabajadores, especialmente en los niveles de mando medio y superior, donde se registran las aspiraciones más elevadas del mercado nacional.

Comportamiento de las aspiraciones por nivel de cargo

El segmento de Jefe/Supervisor lideró los incrementos salariales en noviembre con un alza del 4.53%, situando su requerimiento promedio en USD $1,407. Por su parte, la categoría Semi Senior y Senior alcanzó un promedio de USD $1,112, tras un ligero ajuste mensual del 0.49%. En contraste, el nivel Junior mantuvo estabilidad con una pretensión de USD $790, registrando un crecimiento acumulado anual del 4.54%.

En cuanto a las áreas específicas, las posiciones vinculadas a Tecnologías de la Información encabezan las exigencias en los niveles de jefatura con USD $2,800, mientras que Tecnología y Sistemas domina el segmento Senior con USD $2,000. En el nivel Junior, los puestos relacionados con Banca de Inversión presentan la aspiración más alta, situándose en USD $1,000.

Brecha de género y perfiles de postulación

El informe detalla que persiste una diferencia en las expectativas económicas según el género. El salario requerido por hombres se ubicó en USD $1,069, mientras que las mujeres solicitaron, en promedio, USD $1,015, lo que resulta en una brecha salarial de género del 5.32%. Durante noviembre, la pretensión masculina experimentó un leve descenso del 0.21%, a diferencia del requerimiento femenino, que aumentó un 0.22%.

Respecto al volumen de participación, los hombres representaron el 51.13% de las postulaciones totales, frente al 48.87% de las mujeres. Esta tendencia de mayor presencia masculina se mantuvo constante en todos los niveles de antigüedad (seniority) analizados por la plataforma.

Sectores con mayor demanda y participación juvenil

El área de Ventas continúa consolidándose como el motor de la oferta y la demanda laboral en el país, concentrando el 16.41% de los avisos publicados y el 17.72% de las postulaciones. A este sector le siguen Comercial y Administración en cuanto a disponibilidad de vacantes, mientras que Almacén y Logística destaca como la tercera categoría con más aplicaciones.

Finalmente, el reporte subraya la participación de la población joven (18 a 24 años), que representa el 21.15% de los postulantes totales. Este grupo etario mantiene una pretensión salarial promedio de USD $760, lo que evidencia una brecha del 40.75% respecto al índice general del mercado laboral panameño.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: