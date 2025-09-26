Samy y Sandra Sandoval se posicionan como embajadores de la cumbia panameña en Premios Juventud

Los Patrones de la Cumbia, Samy y Sandra Sandoval, brillan en la apertura de Premios Juventud

• Tras más de 40 años de trayectoria, los «Patrones de la Cumbia» se unieron a superestrellas latinas para rendir homenaje a la herencia musical panameña en un escenario global.

(26/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Los aclamados y queridos artistas panameños, Samy y Sandra Sandoval, marcaron un hito inolvidable en la música al formar parte del espectacular show de apertura de los Premios Juventud, titulado “Tributo a Panamá”. Su participación no solo destacó su indiscutible talento, sino que también los posicionó firmemente como los principales embajadores de la música panameña en un escenario de talla mundial.

Tributo a Panamá en un escenario global

Los «Patrones de la Cumbia» se unieron a un elenco de superestrellas para rendir homenaje a la rica herencia musical de Panamá. Compartieron escenario con figuras legendarias y contemporáneas de la música latina, incluyendo al salsero Willie Colón, los reguetoneros Farruko y Natti Natasha, y otros talentos panameños como Nando Boom, Sech, Boza y la banda de rock Los Rabanes. Este despliegue de talento diverso subrayó la influencia global de la música del istmo.

Cuatro décadas de éxito inconfundible

La histórica presentación llega en un momento de gran celebración para los hermanos Sandoval, quienes cumplen más de 40 años de una exitosa carrera musical. Con su energía contagiosa y su inconfundible estilo, el dúo ha dejado una huella imborrable en la cumbia latinoamericana. La actuación de Samy y Sandra Sandoval en este magno evento no solo fue un triunfo personal, sino una victoria para la música panameña, demostrando que su legado sigue resonando y haciendo historia a nivel internacional.