Santa Isabel lanza su Plan Local de Ordenamiento Territorial para impulsar turismo regenerativo y desarrollo sostenible

Santa Isabel lanza su PLOT para impulsar turismo regenerativo y desarrollo ordenado

El nuevo Plan Local de Ordenamiento Territorial busca integrar a las comunidades en la planificación de su futuro económico y turístico.

Con apoyo del CAF y el Miviot, Santa Isabel inicia talleres participativos para definir su modelo de crecimiento ordenado.

(25/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Con el objetivo de consolidar la vocación turística del distrito de Santa Isabel y promover un desarrollo territorial sostenible, fue presentado oficialmente el nuevo Plan Local de Ordenamiento Territorial (PLOT) en un acto celebrado en el corregimiento de Palenque, provincia de Colón.

Este instrumento de planificación, con un horizonte de diez años, busca integrar las dinámicas sociales, económicas, culturales y ambientales de los ocho corregimientos que conforman el distrito, estableciendo una visión compartida de crecimiento ordenado y turismo regenerativo. El proyecto tendrá una duración de ocho meses y es financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con el liderazgo del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y la participación de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

El ministro Jaime A. Jované C. destacó que este primer plan territorial de la administración del presidente José Raúl Mulino representa “un paso firme hacia un Panamá más ordenado, justo y próspero”, en el marco de los compromisos de desarrollo para la provincia de Colón.

Entre los objetivos del PLOT de Santa Isabel se incluyen la delimitación de áreas de crecimiento ordenado, el diseño de rutas estratégicas para fomentar el turismo regenerativo como motor económico, la definición de normativa de uso de suelo y la identificación de inversiones clave. Además, se dio inicio a una serie de talleres participativos en los ocho corregimientos, con el fin de recoger propuestas comunitarias, diagnósticos territoriales y oportunidades de desarrollo.

El viceministro Frank Osorio subrayó que el plan permitirá organizar el territorio, incentivar inversiones públicas y privadas, conservar los recursos naturales y culturales, y generar empleo e ingresos para las comunidades locales.

La iniciativa se fundamenta en la Ley 6 de 2006 y el Decreto Ejecutivo No. 23 de 2007, que establecen la obligación de los municipios de formular planes de ordenamiento territorial de manera participativa y articulada con los niveles nacional y regional.

Santa Isabel, con una extensión de 727.2 km² y una población de 4,111 habitantes, se proyecta como un destino clave para el turismo sostenible en la Costa Arriba de Colón.

Al evento asistieron representantes del CAF, autoridades locales y nacionales, entre ellos el gobernador de Colón, Julio Hernández; la administradora de la ATP, Gloria de León; el alcalde Amed Meza; y la presidenta del Consejo Municipal, Siria de Córdoba.