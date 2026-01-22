Santiago aprueba su nuevo PLOT para impulsar un desarrollo sostenible y planificado

PLOT de Santiago sustituye plan normativo vigente desde 1978 y define usos de suelo

• Autoridades del Miviot recibieron formalmente el documento legal que establece las nuevas directrices para la construcción y organización funcional del distrito veragüense.

(22/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Santiago, Panamá.- El distrito de Santiago cuenta oficialmente con un Plan Local de Ordenamiento Territorial (PLOT), aprobado mediante el acuerdo municipal No. 37 del 23 de diciembre de 2025. Este nuevo instrumento jurídico y técnico tiene como objetivo principal garantizar un desarrollo ordenado, sostenible y planificado, adaptado a las necesidades actuales de crecimiento de esta región del país.

Un hito para la planificación municipal

El Secretario General del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Alcibiades Pinzón, recibió formalmente el documento, destacando que el PLOT es el resultado de un esfuerzo prolongado para modernizar la gestión del territorio. El plan sustituye al antiguo Plan Normativo que databa de 1978, estableciendo directrices actualizadas para el uso y ocupación del suelo en áreas urbanas, rurales y de protección ambiental. Con una vigencia de 10 años, el documento servirá como guía rectora para mejorar la calidad de vida de residentes y visitantes.

La estructura de la norma se divide en tres títulos fundamentales: el primero abarca el glosario y alcance; el segundo detalla las normas urbanísticas y clasificaciones de suelo (agropecuario, residencial, comercial, industrial, entre otros); y el tercero establece las disposiciones finales y transitorias para la implementación de la ley.

Transición y nuevas regulaciones urbanísticas

Con la entrada en vigor del PLOT, el documento gráfico se convierte en la guía indispensable para el otorgamiento de certificados de usos de suelo, requisitos obligatorios para cualquier construcción en el distrito. En cuanto a las disposiciones transitorias, se reconoce la validez de anteproyectos y permisos de construcción expedidos previamente. No obstante, aquellos trámites en curso dispondrán de un periodo de seis meses para adecuarse a los nuevos parámetros técnicos.

Un cambio significativo es que, a partir de la vigencia de este plan, no se aceptarán más Esquemas de Ordenamiento Territorial. Los esquemas aprobados con anterioridad que no hayan iniciado construcción tendrán un plazo de dos años para comenzar las obras; de lo contrario, deberán ajustarse íntegramente a la nueva normativa del PLOT. Estas medidas buscan fortalecer la descentralización y brindar a los gobiernos locales las herramientas necesarias para una administración eficiente y equitativa del territorio.

