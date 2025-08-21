Scholas Occurrentes celebra XII aniversario con homenaje al Papa Francisco en Panamá

Scholas Occurrentes conmemoró su XII aniversario en Panamá con un homenaje al Papa Francisco y la siembra de un guayacán como símbolo de paz y esperanza.

Fundación Scholas renueva su compromiso educativo con siembra simbólica en Parque Omar

La Fundación ha impactado a más de 24.500 jóvenes en Panamá mediante programas educativos que promueven inclusión, diálogo y sentido comunitario.

(21/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- En el Parque Omar, la Fundación Scholas Occurrentes conmemoró el XII aniversario de su creación con un emotivo homenaje al Papa Francisco, impulsor de esta obra educativa que conecta a jóvenes de todo el mundo en torno a valores de paz, inclusión y solidaridad.

La ceremonia reunió a autoridades e invitados especiales, entre ellos el Obispo Frank Archbold; Isis Navarro, del Comité Ecuménico de Panamá; Iliana Cortéz, directora nacional de Orientación del Ministerio de Educación; Paula Martínez, directora del Instituto de Formación Marítima Juan Sebastián El Cano; Valli Alemán, representante de la Junta Directiva y Consejo Asesor de Scholas; y Adriana Piñeiro, directora ejecutiva de la Fundación en Panamá. Voluntarios y miembros del equipo de Scholas también participaron en este encuentro de reflexión y gratitud.

Como símbolo de este homenaje, se sembró un guayacán, árbol autóctono de Panamá que representa la adaptación local del ritual de Scholas: la siembra de un olivo como emblema de paz y compromiso con las futuras generaciones. El guayacán, con su floración amarilla vibrante, evoca esperanza, diversidad y alegría, reafirmando el propósito de fomentar una educación con sentido.

Desde su llegada a Panamá en 2018, Scholas Occurrentes ha acompañado a más de 24.500 jóvenes, 480 niños y niñas, y 906 docentes mediante programas que integran el arte, el juego y el pensamiento como herramientas de aprendizaje y encuentro. Entre sus iniciativas destacan “Ciudadanía”, dirigido a estudiantes de 15 a 17 años, y “Estar Juntos”, un programa de voluntariado intergeneracional que une a jóvenes y adultos mayores.

Con este acto, Scholas renueva su compromiso de sembrar valores en cada comunidad, siguiendo el legado del Papa Francisco: una educación transformadora que une al mundo desde la paz y la esperanza.

Foto: De izquierda a derecha: Valli Alemán, en representación de la Junta Directiva y el Consejo Asesor de la Fundación Scholas Occurrentes; Iliana Cortéz, Directora Nacional de Orientación del Ministerio de Educación; Paula Martínez, Directora del Instituto de Formación Marítima Juan Sebastián El Cano, Isis Navarro, Sra. América y Obispo Frank Archbold representación del Comité Ecuménico de Panamá; Equipo de la Fundación Scholas Occurrentes en Panamá y voluntarios.

