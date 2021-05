Se hacen pasar por vendedores de productos de belleza de lujo

(18/May/2021 – web) Panamá.- Haciéndose pasar por vendedores de productos de belleza de lujo y de cuidado personal, sujetos no identificados conduciendo vehículos sedanes están abordando -principalmente a mujeres solas- en los predios y estacionamientos de centros comerciales, así lo vienen denunciando los usuarios de las redes sociales.

“Me bajo de mi carro normal y voy caminando hacia un almacén… entonces en lo que voy caminando se me acerca un carro Hyundai Accent color bronce, con dos sujetos arriba vestidos con uniformes de Feduro y se para al lado mío diciéndome que está vendiendo unos perfumes, que si no me interesa subir a ver y me recalca que no es nada malo, me les quedé mirando les dije que no y aceleré el paso”, narra el testimonio de una internauta en Twitter @iryholic, que le sucedió en el centro comercial Los Andes.

Se pudo conocer de casos similares en el área de San Francisco, cuando un sujeto a bordo de un Toyota Yaris, le dice a una transeúnte que trabaja en Feduro y que tiene productos de belleza más baratos y que se acerque a verlos. La mujer dijo meterse rápido en su automóvil y apartarse del sitio. Otro testimonio al que se ha tenido acceso, sucede en la misma zona, con la diferencia de que los presuntos malhechores dicen trabajar en Arrocha.

Estos casos no se limitan a la ciudad capital, ya que hay registros de testimonios en Chiriquí, sobre dos sujetos también la abordan a las transeúntes ofreciéndoles supuestos perfumes de marcas.

En un comunicado a la ciudadanía Agencias Feduro, S.A. expresa su preocupación por la seguridad e integridad física de quienes puedan resultar víctimas de este tipo de fechorías, por lo que exhortan a la población y a las autoridades a prestar atención a estas actividades delictivas que buscan sorprender en su buena fe, y en su seguridad, a las personas que circulan por la vía pública y no caer en estafas, toda vez que la empresa no mantiene personal ambulante de ventas al detal.

Según los testimonios de las potenciales víctimas, este modus operandi, en el que los sujetos se visten con uniformes de empresas reconocidas, puede tratarse tanto de robo como de secuestro.

Se desconoce si en los estamentos de seguridad hay denuncias interpuestas.

Vía TheCorporateDiplomacy