Sector productivo se pronuncia sobre situación actual del país

(22/Jul/2022 – web) Panamá.- El sector industrial y productivo representados por el Sindicato de Industriales de Panamá, el Consejo Nacional de la empresa privada, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, APEX, ANAVIP, ANAPOR, ANAPROLE, ANALMO, ANAGAN, APROQUELPA, COPRAVE y ANDIA, lanzaron un llamado firme y contundente al presidente de la República de la República, Laurentino Cortizo Cohen, a tomar medidas concretas para reestablecer la seguridad y la paz social en el país.

El llamado lo hacen dada la situación social por la que atraviesa Panamá, que luego de 3 semanas de cierres a nivel nacional, las circunstancias amenazan la institucionalidad democrática de nuestro país.

En rueda de prensa, resaltaron los siguientes puntos:

1. Apoyamos y aplaudimos la decisión de una mesa única del diálogo como solución para poder atender las preocupaciones de la población, en la cual inicialmente, el mediador y los grupos organizados que protestan, establecieron una agenda de puntos a discutir y así lo hicieron.

2. En segunda instancia y como primer punto se conformaría técnicamente la lista de los productos de la canasta básica ampliada, para iniciar una discusión nuevamente técnica, para llegar a acuerdos.

3. La discusión en la mesa, del jueves 21 de julio de 2022 no produjo un resultado consensuado para iniciar una discusión técnica, sino giró en torno al modelo económico de nuestro país, lo que no solo no es objeto de discusión, sino que atenta contra todos los panameños.

4. La ideología y el sistema económico que están intentando introducir los diversos grupos que protestan, NO ES UN EXPERIMENTO. Ya es probado que anula la capacidad productiva de un país, rompe el sistema constitucional y lleva a la pobreza, en los países donde erróneamente se ha implementado mintiéndole al pueblo.

5. El ataque sistemático a la libre empresa en las calles, en mensajes, en medidas de presión violentas y al margen de la ley, nos ha demostrado la verdadera cara del movimiento.

6. Se ha violentado el estado de derecho, afectado económicamente a la micro, pequeña, mediana y gran empresas.

7. Exigimos se ejecute una hoja de ruta real que demuestre la voluntad de hacer cambios que atiendan el clamor de la sociedad, la mesa debe continuar, pero también debe verse mayor beligerancia en las acciones del gobierno en cuanto a medidas de ahorro, corrupción y fiscalización de la justicia y democracia.

8. CADA DÍA que pasa sin resultados, es un día perdido para todos, solicitamos a la Arquidiócesis de Panamá en calidad de facilitadores, que incluyan al sector productivo en la negociación y ejerzan con la determinación y asertividad, el rol para ejecutar este diálogo en pro de la paz social y seguridad del país.

Fuente/Foto: Comsmarket