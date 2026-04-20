Expertos analizan retos ecológicos en el Seminario de Comunicación y Medio Ambiente

Periodistas y especialistas se dieron cita en el Parque Natural Metropolitano para analizar el impacto de los proyectos de infraestructura y la gestión de áreas protegidas en Panamá.
Noveno Seminario de Comunicación y Medio Ambiente debate sobre el futuro de la conservación
• Durante el encuentro académico, se abordaron temas críticos como la construcción del reservorio de Río Indio y la certificación internacional del Jardín Botánico Summit.
(20/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Salón Las Oropéndolas del Parque Natural Metropolitano acogió la celebración del noveno Seminario de Comunicación y Medio Ambiente, bajo la temática «Conservación: Presente y Futuro«. Este foro, que se realiza desde el año 2008, constituye un espacio estratégico para el intercambio de conocimientos entre periodistas, estudiantes y organizaciones no gubernamentales sobre los desafíos ecológicos actuales y la responsabilidad de los medios de comunicación en la educación ambiental.
Gestión de áreas naturales y recursos hídricos
La jornada académica inició con la intervención de Rainer Tuñón, director de Relaciones Públicas de la Universidad de Panamá, quien resaltó la importancia de compartir experiencias comunicativas que impulsen el desarrollo sostenible. En el panel de expertos, Nayrobis Rodríguez, coordinadora ambiental de la Junta Comunal de Ancón, expuso sobre la relevancia de este corregimiento como «pulmón de Panamá». La especialista destacó el valor de reservas como los parques nacionales Soberanía y Camino de Cruces, el Jardín Botánico Summit y el Cerro Ancón, áreas críticas para la biodiversidad, el ecoturismo y el suministro de agua para el Canal de Panamá.
Proyectos estratégicos y diálogo comunitario
Por parte de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Karina Vergara, gerente de la Unidad de Gestión Ambiental y Social, presentó los avances del proyecto del Reservorio del Río Indio. Durante su intervención, detalló el proceso de diálogo con más de 1,100 residentes locales, orientando los esfuerzos hacia un plan de reasentamiento participativo y la generación de oportunidades económicas. Se prevé que la licitación para la creación del lago se realice en 2027, fundamentada en sólidos Estudios de Impacto Ambiental.
Fortalecimiento institucional y herramientas periodísticas
Facundo Clúa, subdirector de Bienestar y Educación Ambiental de la Alcaldía de Panamá, informó sobre la certificación del Jardín Botánico Summit. Este reconocimiento internacional posiciona al recinto como un centro de investigación y conservación de especies nativas, potenciando el turismo científico en la región. Finalmente, el catedrático Rafael Candanedo abordó la importancia de la redacción periodística especializada, ofreciendo criterios técnicos para que los profesionales de la comunicación logren una cobertura veraz y profunda sobre la crisis ambiental y las soluciones sostenibles.
Esta edición del seminario contó con el respaldo de MiAmbiente, el Metro de Panamá, el Consorcio Cuarto Puente, el Conape y el Sindicato de Periodistas de Panamá, reafirmando el compromiso interinstitucional con la preservación del entorno natural.
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