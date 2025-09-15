La Senacyt cumple 33 años impulsando el desarrollo científico en el país

Tres décadas de la Senacyt promoviendo la ciencia, tecnología e innovación

• A 33 años de su creación, la Senacyt celebra sus logros en la formación de talento humano, la inversión en investigación y la promoción de la innovación en diversos sectores del país.

(15/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) celebra su trigésimo tercer aniversario como institución autónoma, consolidando su misión de convertir a la ciencia y la tecnología en herramientas esenciales para el desarrollo sostenible del país. Desde su creación el 14 de septiembre de 1992 bajo el Decreto Ejecutivo Nº 108, la entidad se ha enfocado en potenciar el desarrollo científico y tecnológico de Panamá para cerrar la brecha de la desigualdad y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

En sus inicios, la institución se adscribió a la Presidencia de la República con el propósito de impulsar la ciencia. Posteriormente, la Ley 13 de 1997 la transformó en un organismo descentralizado con un Plan Estratégico Nacional, y en 2005, la Ley 50 le otorgó autonomía plena. Más recientemente, la Ley 475 le concedió la facultad de administrar directamente sus programas de becas, garantizando transparencia en la formación de capital humano en áreas prioritarias.

Hitos y logros de la institución

Según el Dr. Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la Senacyt, «la ciencia, la tecnología y la innovación son herramientas fundamentales para transformar nuestras sociedades, enfrentar desafíos globales, mejorar la calidad de vida y promover un desarrollo inclusivo». Esta visión se refleja en los diversos logros de la institución a lo largo de los años.

• Formación de Talento Humano: La Senacyt ha otorgado más de 4,200 becas en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). El programa de becas en microelectrónica y semiconductores es parte de una estrategia nacional para impulsar esta industria emergente en Panamá.

• Investigación y Desarrollo: Se han adjudicado 300 proyectos de investigación por más de 30 millones de balboas desde 2019. El Sistema Nacional de Investigación (SNI), que comenzó en 2008 con 16 miembros, ha crecido en más de 200% y ahora cuenta con 247 investigadores, lo que consolida la carrera de investigador en el país.

• Programas Académicos y Juveniles: Desde 2008, 24 maestrías y 4 doctorados se han beneficiado de sus programas de fortalecimiento. Además, la institución ha fomentado la vocación científica en la juventud a través de 27 ediciones de la Feria Científica Nacional del Ingenio Juvenil y ha impactado a más de 10,000 estudiantes con iniciativas como RoboCupJunior y Technovation Girls.

Asociaciones y Estrategias Clave

La Senacyt colabora con 11 innovadoras Asociaciones de Interés Público (AIP), como el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología de Panamá (Indicasat AIP) y el Centro Nacional de Metrología de Panamá (Cenamep AIP), para acelerar el desarrollo en áreas prioritarias.

En materia de planificación, la institución ha presentado el nuevo Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCYT) 2025–2029, que se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Plan de Gobierno, con un enfoque en salud, alimentación, digitalización, medio ambiente y transformación productiva. La institución también lidera la formulación de una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y la implementación de una Estrategia Nacional de Microelectrónica y Semiconductores.