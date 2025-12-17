Panamá Innova 2025 anuncia proyectos ganadores e impulsa el talento científico nacional

Senacyt premia el emprendimiento tecnológico en la convocatoria Panamá Innova 2025

• Durante el evento #PanamáInnova, se destacaron soluciones tecnológicas en salud, energía y agroindustria que buscan transformar la competitividad económica del país.

(17/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) celebró el evento #PanamáInnova, una plataforma fundamental para el ecosistema de emprendimiento donde se revelaron los resultados de la Convocatoria Pública Panamá Innova 2025. Durante la jornada, también se realizó el lanzamiento oficial del Premio Nacional a la Innovación Empresarial 2025, reafirmando el compromiso del Estado con el desarrollo científico y tecnológico.

Resultados de la Convocatoria Panamá Innova 2025

La convocatoria atrajo un total de 369 propuestas, de las cuales 162 superaron la fase de evaluación con expertos internacionales. Finalmente, 50 proyectos fueron priorizados y 42 resultaron beneficiados para recibir apoyo en su ejecución. Los proyectos seleccionados abarcan ocho áreas críticas: agroindustria y biotecnología, salud, digitalización, energía y ambiente, ingeniería industrial, logística, turismo y educación.

La Mgrt. Gladys Bernett, directora de Innovación Empresarial de la Senacyt, resaltó que la calidad de los participantes demuestra la existencia de un talento empresarial capaz de integrar la ciencia para resolver problemas reales y generar empleos de alto valor.

Lanzamiento del Premio Nacional a la Innovación Empresarial

El Dr. Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la Senacyt, junto a Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), presentaron la edición número 19 de este galardón. El premio busca visibilizar a las compañías que transforman la ciencia en soluciones competitivas para el mercado.

Para esta edición, se mantienen dos categorías principales:

• Innovación Empresarial: Dirigida a personas jurídicas con fines de lucro y al menos 12 meses de operación que presenten soluciones sostenibles basadas en tecnología.

• Empresaria del Año: Un reconocimiento al liderazgo femenino que impulsa innovaciones con impacto social y económico medible.

Postulaciones y plazos

Las empresas interesadas tienen hasta el 26 de enero de 2026 para presentar sus candidaturas a través de los portales oficiales de la Senacyt y la CCIAP. Según informaron las autoridades, el proceso de selección continuará enfocándose en proyectos que eleven la sostenibilidad y el crecimiento del sector productivo panameño.