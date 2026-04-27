Expertos analizan desafíos de la producción de alimentos en Café Científico de Divisa

Investigadores panameños presentaron avances en fisiología agrícola y recuperación de suelos degradados para garantizar la seguridad alimentaria en regiones críticas del país.
Senacyt impulsa ciencia y producción de alimentos frente al cambio climático
• La Senacyt, el IDIAP y el CIAPCP AIP organizaron un encuentro científico en Divisa para abordar estrategias de monitoreo de suelos y cultivos ante la variabilidad climática.
(27/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- Con el propósito de fomentar el intercambio de conocimientos científicos destinados a superar los retos del cambio climático en el sector agropecuario, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) realizó el Café Científico “Clima y producción de alimentos: cómo monitorear suelo, clima y cultivos”. El encuentro, desarrollado en el auditorio del Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) en Divisa, contó con la colaboración del Centro de Investigaciones Agroecológicas del Pacífico Central de Panamá – Asociación de Interés Público (CIAPCP AIP).
La jornada congregó a especialistas dedicados al estudio de la salud de los suelos y la fisiología de los cultivos, quienes expusieron estrategias de innovación para elevar la resiliencia agrícola. El panel de expertos estuvo integrado por el Dr. José Ezequiel Villarreal Núñez, la Dra. Ana Saéz, el Dr. Román Gordon Mendoza, el Mgtr. Luis Alberto Barahona y el Ing. Andrés Suazo.
Situación de los suelos y tecnología aplicada
El Dr. José Ezequiel Villarreal Núñez, director interino del CIAPCP AIP, presentó un estudio sobre indicadores de calidad de suelos en las cuencas de los ríos Parita y Santa María. Villarreal Núñez advirtió que, aunque Panamá posee un 25 % de suelos con vocación agrícola, el 37 % se emplea para tal fin, lo que ha derivado en que un 27 % de las tierras muestre degradación, especialmente en el Arco Seco, la sabana veragüense, la comarca Ngäbe Buglé y Cerro Punta.
Por su parte, el Ing. Andrés Suazo detalló el uso de tecnología para el análisis nutricional desde el suelo hasta la savia. Según expuso Suazo, estas herramientas permiten optimizar la toma de decisiones y mejorar el uso de insumos, fortaleciendo la sostenibilidad de los sistemas productivos bajo condiciones de variabilidad climática.
Monitoreo de cultivos de maíz y arroz
En el ámbito de la fisiología vegetal, la Dra. Ana Saéz explicó cómo el monitoreo ambiental permite interpretar la respuesta del maíz ante factores como la radiación solar y la humedad. Complementando esta visión, el Dr. Román Gordon Mendoza presentó alternativas de investigación para la zona de Azuero, donde el IDIAP ha establecido fechas óptimas de siembra y variedades de maíz tolerantes al estrés hídrico para reducir riesgos.
Finalmente, el Mgtr. Luis Alberto Barahona analizó el impacto del estrés hídrico en el cultivo de arroz bajo el sistema de secano. Barahona subrayó que la variabilidad climática exige un monitoreo riguroso del estado hídrico de las plantas para mitigar las pérdidas en los rendimientos. Mediante este Café Científico, la Senacyt busca consolidar la articulación entre la investigación científica y el sector productivo nacional.
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