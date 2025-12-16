La Senacyt capacita a más de 300 panameños en competencias digitales con el programa Conecta Panamá

Conecta Panamá cierra exitosamente: la Senacyt echa a andar la formación digital de más de 300 participantes

• El programa, implementado entre julio y diciembre de 2025 en alianza con el Banco Mundial y Coursera, buscó reducir la brecha digital y fomentar el desarrollo sostenible en comunidades panameñas.

(16/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) llevó a cabo el evento de clausura del programa “Conecta Panamá: Sumando esfuerzos para transformar comunidades”. Esta iniciativa, que representa la implementación nacional del proyecto regional Vincula LAC, es impulsada por el Banco Mundial y la plataforma global de aprendizaje en línea Coursera.

El programa se desarrolló entre julio y diciembre de 2025 y finalizó con la capacitación de más de 300 panameños en competencias digitales que se alinean con las demandas actuales del mercado laboral.

Durante el acto de cierre, que contó con la presencia de aliados nacionales e internacionales, se resaltó el compromiso de los beneficiarios, quienes superaron las metas previstas al completar múltiples certificaciones en áreas de alta demanda laboral, fortaleciendo así sus oportunidades de empleabilidad futura.

La educación digital como motor de transformación

El Dr. Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, afirmó que en la Senacyt existe la convicción de que la innovación, la educación y la formación continua son pilares esenciales para construir un Panamá «más competitivo, justo e inclusivo». El Dr. Ortega Barría añadió que el éxito de «Conecta Panamá» evidencia el potencial transformador de la educación digital para mejorar vidas y ampliar oportunidades.

El propósito central de “Conecta Panamá” fue reducir la brecha digital y promover el desarrollo sostenible en comunidades del país, fortaleciendo las capacidades de los jóvenes panameños mediante la adquisición de habilidades digitales clave.

Gracias al esfuerzo de los participantes y al trabajo mancomunado con las organizaciones aliadas, se logró la capacitación de más de 300 personas en áreas fundamentales, incluyendo comunicación y liderazgo, emprendimiento y gestión de proyectos, pensamiento crítico y creatividad, inteligencia artificial, análisis de datos y competencias esenciales para la economía digital.

Redes de colaboración y alianzas estratégicas

El programa contó con la participación activa de aliados nacionales que contribuyeron a la implementación de las licencias en sus comunidades y estuvieron presentes en el evento de cierre. Entre estos aliados se encuentran la propia Senacyt, el Municipio de Panamá, el Municipio de San Miguelito, el Municipio de La Chorrera, la Junta Comunal de Juan Díaz, la Junta Comunal de Parque Lefevre, la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), la Universidad Santa María La Antigua (USMA), Canal de Empresarias, Dame un Chance, Enseña Panamá, Rincones Clubhouse e Infoplazas.

Asimismo, asistieron los aliados internacionales, el Banco Mundial y Coursera, quienes reafirmaron su compromiso con la expansión del acceso a la educación digital de alta calidad tanto en Panamá como en la región.

El éxito de la iniciativa se refleja en los altos indicadores de participación y finalización, además del fortalecimiento de redes de colaboración entre gobiernos locales, organizaciones comunitarias, universidades y ONGs. Estos esfuerzos conjuntos contribuyen directamente al objetivo nacional de impulsar la transformación digital, mejorar la empleabilidad y promover un desarrollo más equitativo para todos los panameños.

