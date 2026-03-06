La Senacyt fortalece vínculos con España para impulsar la inteligencia artificial

Senacyt y centros tecnológicos de España acuerdan cooperar en ciencia aplicada

• Panamá busca posicionarse como nodo regional de innovación mediante la colaboración entre la Senacyt y organismos científicos de primer nivel en España.

(06/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) realizó una misión oficial en Madrid, España, los días 5 y 6 de marzo de 2026, con el propósito de consolidar la colaboración científica y tecnológica bilateral. El objetivo central de este encuentro fue avanzar en la creación de capacidades en inteligencia artificial, emprendimiento tecnológico y diplomacia científica, vinculando a actores clave de ambos países.

La comitiva panameña estuvo liderada por el secretario nacional de la Senacyt, el Dr. Eduardo Ortega Barría, quien estuvo acompañado por el Ing. Juan Pimento, director de tecnologías críticas y emergentes, y el Mgtr. Franklin Morales, jefe de cooperación técnica internacional.

Encuentros estratégicos en el ecosistema español

Durante la jornada, los representantes de la Senacyt mantuvieron reuniones de alto nivel con figuras del ámbito científico español, entre ellas la Dra. Eva Ortega-Paíno, secretaria general de investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Asimismo, se establecieron diálogos con el International LAB del Ayuntamiento de Madrid, el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Dr. Mariano Jabonero; la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Dra. Eloísa Del Pino; y el director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Dr. Antón Leis.

La agenda incluyó una visita a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), donde el rector Dr. Óscar García Suárez y autoridades de cooperación exploraron oportunidades conjuntas en semiconductores, tecnologías agrícolas avanzadas e inteligencia artificial.

Innovación y transferencia de conocimiento

Un punto destacado de la misión fue el encuentro con el Centro de Innovación en Emprendimiento e Inteligencia Artificial (C3N-IA), vinculado a la Universidad Carlos III de Madrid. La delegación recorrió el Parque Científico y Tecnológico de Leganés y conversó con integrantes del Clúster de Inteligencia Artificial para intercambiar experiencias sobre el desarrollo de ecosistemas de innovación y transferencia de conocimiento.

El Dr. Ortega Barría señaló que el fortalecimiento de estas alianzas internacionales es vital para acelerar la construcción de capacidades tecnológicas en Panamá. El titular de la Senacyt subrayó que el país busca colaborar activamente con socios como España para contribuir al desarrollo científico en Centroamérica y el Caribe hispanohablante.

Esta misión se enmarca en la estrategia de internacionalización de la Senacyt, orientada a posicionar a Panamá como un nodo regional de innovación y cooperación científica, impulsando acuerdos que robustezcan tanto las capacidades nacionales como la integración regional en ciencia y tecnología.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: