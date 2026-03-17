Ciencia y tecnología para la familia: Senacyt presente en la Feria Internacional de David

Senacyt inaugura pabellón científico en la Feria Internacional de David 2026

• Los visitantes podrán interactuar con centros de investigación de alta tecnología y participar en actividades didácticas diseñadas para todas las edades.

(16/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) David, Chiriquí, Panamá.- La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) inauguró formalmente su espacio de exhibición en la Feria Internacional de David, con el objetivo de acercar el conocimiento científico a la comunidad chiricana. El Dr. Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la institución, encabezó la ceremonia de apertura, resaltando que este evento representa uno de los puntos de encuentro más relevantes para la actividad productiva, cultural y educativa de la región y de todo el país.

Innovación y oferta educativa

El stand institucional, ubicado en la planta baja del Edificio Caballeros del Barú, opera en un horario de 2:00 p.m. a 9:00 p.m. Durante el periodo ferial, que se extiende hasta el 22 de marzo, los asistentes reciben asesoría directa sobre las convocatorias de becas internacionales y programas de financiamiento para proyectos de investigación. Según el Dr. Ortega Barría, la ciencia no es un concepto distante, sino una herramienta presente en soluciones cotidianas que impactan la salud, el ambiente y el desarrollo social de Panamá.

La exhibición incluye secciones especializadas como «Tu Futuro, Hoy», enfocada en orientación profesional; «Innovación que transforma», donde se presentan proyectos de vanguardia; y una nueva zona infantil diseñada para que los más pequeños exploren conceptos científicos mediante el juego. La institución busca, a través de estas dinámicas, fomentar el interés por las carreras STEM y fortalecer la visibilidad de las políticas públicas de innovación.

Alianzas con centros de investigación

La presencia de la Senacyt en Chiriquí también sirve como plataforma para dar a conocer el trabajo de las Asociaciones de Interés Público (AIP) y diversos centros de excelencia. Entre los colaboradores presentes destacan el Centro Nacional de Metrología de Panamá (Cenamep), el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología de Panamá (Indicasat), la Estación Científica COIBA AIP y el Instituto Nacional de Investigaciones Científicas Avanzadas en Tecnologías de Información y Comunicación (Indicatic AIP).

Asimismo, participan el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (Cieps), Infoplazas AIP, el Centro Regional de Innovación en Vacunas y Biofármacos (Crivb AIP) y el Centro de Especialidades Agropecuarias (Ceagro AIP). Esta interacción busca potenciar el networking entre científicos, estudiantes y emprendedores, demostrando cómo el ecosistema nacional de ciencia contribuye activamente a la transformación del país.

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