Estudiantes del Concurso Nacional de Oratoria recibirán capacitación científica y experiencias inmersivas

Concurso Nacional de Oratoria: Senacyt y Fundación Más Móvil firman convenio para impulsar la ciencia



• El acuerdo beneficiará a los 15 finalistas y a sus docentes con capacitaciones, talleres y visitas guiadas a prestigiosos centros de investigación como el Cenamep AIP y el Indicasat AIP.

(12/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Fundación Más Móvil y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) firmaron un convenio de colaboración clave, con el objetivo de fomentar la curiosidad científica, el pensamiento crítico y la alfabetización digital entre los estudiantes que participan en el Concurso Nacional de Oratoria 2025. Este acuerdo se establece en el marco del vigésimo aniversario de la trayectoria del certamen.

Beneficios del Convenio para la Formación Integral

El acuerdo suscrito busca ofrecer una formación complementaria e integral a los finalistas del concurso y a sus docentes asesores. Los beneficios específicos incluyen:

• Capacitaciones y Talleres: Charlas magistrales o talleres sobre temas relevantes de ciencia, tecnología e innovación.

• Experiencias Inmersivas: Visitas guiadas a centros de investigación de prestigio nacional e internacional.

• Oportunidades de Cooperación: Apertura de espacios de formación a través de la cooperación con instituciones que promuevan el interés científico en la juventud.

Tras la firma del convenio, los 15 finalistas y sus profesores visitaron las instalaciones de la Senacyt. Posteriormente, asistieron a una gira por los laboratorios del Centro Nacional de Metrología de Panamá (Cenamep AIP) y del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (Indicasat AIP), donde conocieron detalles sobre los trabajos y proyectos de investigación que se desarrollan en estos centros.

Perspectivas de las Instituciones y los Jóvenes

Durante la ceremonia de firma, el Dr. Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la Senacyt, felicitó a los jóvenes y les instó a aprovechar la experiencia, señalando que «la ciencia, tecnología e innovación son motores de desarrollo para el país, desarrollo económico y social también; Panamá y el mundo tienen grandes retos por delante y solo con la generación de conocimiento podremos solucionar los problemas».

Mayra Girón, administradora de la Fundación Más Móvil, destacó que el 20 aniversario del Concurso Nacional de Oratoria es la ocasión ideal para establecer esta alianza. El convenio «abre la puerta de los centros de investigación y espacios de divulgación científica que la Senacyt tiene a su disposición para que los jóvenes tengan acceso a ese conocimiento», expresó Girón.

Los jóvenes oradores enfatizaron que la colaboración «representa una oportunidad para impulsar el pensamiento creativo y revolucionario en la juventud, hacer realidad nuestras ideas y lograr el cambio que todos soñamos, además de inspirar a más jóvenes para que sean los futuros científicos que generen nuevos cambios».

El viceministro administrativo de Educación, Roberto Sevillano, participó en el acto en representación del Ministerio de Educación. El tema central del Concurso Nacional de Oratoria de este año es “Alfabetización Constitucional: El poder transformador de la juventud en la construcción de una nueva constitución para el Panamá que soñamos”.

