Senacyt impulsa el talento científico en la novena Olimpiada Panameña de Ciencias Espaciales

Un grupo de 40 estudiantes de diversas provincias participó en la novena Olimpiada Panameña de Ciencias Espaciales, compitiendo en disciplinas científicas para definir la delegación que representará al país en el extranjero.
Culmina la Olimpiada Panameña de Ciencias Espaciales con la selección de la delegación internacional
• Organizada por la Senacyt y la Fundación Ciudad del Saber, la Olimpiada Panameña de Ciencias Espaciales seleccionó a los cinco mejores puntajes para competir en el torneo latinoamericano en Paraguay.
(08/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La novena Olimpiada Panameña de Ciencias Espaciales (OliPaCE), que organiza la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) en conjunto con la Fundación Ciudad del Saber, reunió a 40 jóvenes de todo el país para poner a prueba sus conocimientos en física, matemáticas, astronomía, astrofísica y cohetería. Las actividades de esta competencia académica se desarrollaron del 3 al 5 de junio en las instalaciones de la Ciudad del Saber.
Los 40 finalistas, provenientes de Chiriquí, Coclé, Colón, Los Santos, Veraguas, Panamá Oeste, Panamá Centro, Panamá Norte y San Miguelito, representaron tanto a escuelas oficiales como particulares. Estos estudiantes resultaron seleccionados entre un total de 400 participantes de todas las regiones educativas de Panamá que formaron parte de la ronda inicial de preselección.
Evaluaciones y preparación especializada
Durante el desarrollo de la contienda, los participantes pasaron por evaluaciones de forma individual y grupal. Asimismo, los jóvenes realizaron observaciones astronómicas con planetarios y telescopios para localizar constelaciones, galaxias y estrellas, y enfrentaron el reto técnico de diseñar y construir un cohete propulsado por agua y aire utilizando materiales reciclados. El programa también incluyó talleres de resolución de problemas complejos e integración académica.
Como parte de su preparación previa, los finalistas asistieron a sesiones virtuales sobre física, astronomía de posición y fotometría. Estas capacitaciones fueron impartidas por especialistas nacionales e internacionales, entre los que destacaron Kevin Amaya, del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (Indicasat); Louis Taylor, de Sirius SAAC; la Dra. Giannina Dalle Mese Zavala; y el Dr. Martín Leiva.
La directora de Innovación en el Aprendizaje de la Ciencia y la Tecnología de la Senacyt, la Dra. María Heller, señaló en tercera persona que cada participante de esta olimpiada adquiere nuevos conocimientos, amistades, experiencias y la certeza de que el esfuerzo abre puertas hacia grandes oportunidades. Añadió que la Senacyt continuará impulsando la OliPaCE con el fin de invertir en el talento joven para el futuro de Panamá, debido a la necesidad de contar con más científicos, ingenieros, investigadores e innovadores que contribuyan a construir soluciones para los retos del país y del entorno global.
Selección de la delegación internacional
En la ceremonia de clausura se anunciaron de manera formal los cinco estudiantes ganadores que obtuvieron los puntajes más altos y el mejor desempeño de la jornada. Este grupo representará a Panamá en la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica (OLAA), programada para celebrarse en Paraguay en el mes de noviembre de este año.
Estudiantes ganadores:
• Toni Zhu, perteneciente al Instituto Episcopal San Cristóbal.
• Frederic Daniel Gillet, proveniente del Colegio Bilingüe Alfred B. Nobel.
• Asdrúbal Castillo, en representación del Instituto Cultural.
• Cadmiel Sandoval, del Colegio Bilingüe Eben-Ezer.
• Liam Cao Li, estudiante del Instituto Fermín Naudeau.
La novena edición de la OliPaCE contó con el respaldo institucional del Ministerio de Educación (Meduca), la Dirección Nacional de Ciencias Espaciales de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), el Centro Nacional de Metrología de Panamá (Cenam), y el Centro Regional de Innovación en Vacunas y Biofármacos (Crivb). Asimismo, se sumaron a la iniciativa los grupos de aficionados a la astronomía Astroafición PTY, Sirius SAAC y la organización ESRI Panamá.
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