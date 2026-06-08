Senacyt impulsa el talento científico en la novena Olimpiada Panameña de Ciencias Espaciales

La novena edición de la OliPaCE contó con el respaldo institucional del Ministerio de Educación (Meduca), la Dirección Nacional de Ciencias Espaciales de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), el Centro Nacional de Metrología de Panamá (Cenam), y el Centro Regional de Innovación en Vacunas y Biofármacos (Crivb). Asimismo, se sumaron a la iniciativa los grupos de aficionados a la astronomía Astroafición PTY, Sirius SAAC y la organización ESRI Panamá.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: