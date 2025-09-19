Senacyt presenta resultados de estudios científicos sobre la biodiversidad de Coiba

Investigaciones revelan hallazgos clave sobre el ecosistema marino del Parque Nacional Coiba

• En un evento conmemorativo del Mes de los Océanos, la Senacyt presentó los resultados de diversas investigaciones que profundizan en el conocimiento de los ecosistemas marinos del Parque Nacional Coiba .

(19/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con motivo del Mes de los Océanos, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) organizó un Café Científico para divulgar los hallazgos de recientes investigaciones en el Parque Nacional Coiba, un sitio de Patrimonio Mundial de la UNESCO. El evento contó con la participación de investigadores de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y la Universidad de Panamá (UP), quienes presentaron sus descubrimientos sobre la dinámica y la biodiversidad del ecosistema marino-costero.

El Dr. Jhonny Correa, de la UTP, destacó la importancia de Coiba como la zona de protección marina más extensa de Centroamérica y el Caribe. Presentó los resultados del primer registro detallado de parámetros fisicoquímicos en la zona este de la Isla Coiba. Estos datos, obtenidos a lo largo de ocho expediciones, ofrecen una línea base de un entorno poco afectado por la actividad humana y son fundamentales para entender los procesos ecológicos marinos.

Por su parte, la Dra. Miryam Venegas-Anaya, también de la UTP, abordó la estructura trófica del ecosistema de Coiba, conocido por su excepcional biodiversidad con más de 800 especies marinas. Un estudio de 2021-2022 mostró que el ecosistema se encuentra en una fase de desarrollo temprano, con una fuerte conectividad en los niveles tróficos inferiores, pero una representación escasa en los niveles superiores, lo que sugiere una vulnerabilidad ante amenazas y resalta la necesidad de estrategias de manejo para proteger a los grupos más frágiles.

El profesor Ángel Vega, director del CCIMBIO de la UP, compartió los resultados de un monitoreo de seis años sobre las agregaciones reproductivas de peces. Identificó que al menos siete especies, incluyendo pargos, se reproducen de esta forma en el parque. Estos eventos de desove masivo están en riesgo debido a su coincidencia con un aumento significativo en el desembarque de peces, lo que subraya la necesidad de una gestión pesquera informada.

Panamá se une a la lucha contra el cambio climático – https://www.panama24horas.com.pa/ambiente/panama-se-une-a-la-lucha-contra-el-cambio-climatico

Finalmente, el investigador Erasmo Sánchez, también de la UP, explicó cómo el seguimiento de especies indicadoras como tiburones martillo y tortugas marinas con marcas satelitales ha revelado la conectividad ecológica de Coiba. Los datos mostraron que estos animales no solo se mueven dentro de áreas protegidas de Panamá, sino que también se desplazan hacia otras regiones protegidas en países vecinos como Colombia y Costa Rica. Estos hallazgos proporcionan información valiosa para la creación y mejora de estrategias de conservación tanto a nivel nacional como regional.