Hackathon IHCAVA presenta soluciones tecnológicas para el sector agroindustrial panameño

Senacyt y JICA impulsan innovación agropecuaria con la Hackathon IHCAVA en Chiriquí

• A través de la metodología Hackathon IHCAVA, equipos multidisciplinarios desarrollaron soluciones de Agrotech y trazabilidad digital para resolver desafíos críticos del sector agropecuario.

(26/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El programa piloto Ideathon y Hackathon IHCAVA concluyó con éxito en la provincia de Chiriquí, consolidándose como una iniciativa estratégica de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt). Este proyecto vinculó a productores y empresas del sector con el talento científico y tecnológico local para transformar desafíos reales de la cadena de valor agroindustrial en soluciones escalables.

Bajo la consultoría de la Organización para La Innovación y Cultura de Negocio (INNOBUC), el proceso contó con el respaldo de mentores nacionales e internacionales. La metodología aplicada permitió la articulación ágil entre los sectores público, académico y privado, enfocándose en el desarrollo de capacidades técnicas y el bienestar económico del país.

Visión institucional y cooperación técnica

Fumiya Naito, jefe del equipo de Cooperación de JICA en Panamá, resaltó que esta colaboración técnica promovió la innovación aplicada y el uso de metodologías probadas para generar un impacto sostenible. Según Naito, el esfuerzo conjunto con la Senacyt fomentó la participación de talento joven y la colaboración multiactor como pilares del desarrollo social.

Por su parte, Gladys Bernett, directora de Innovación Empresarial de la Senacyt, destacó que la iniciativa se fundamentó en la filosofía japonesa de co-creación y mejora continua. Bernett señaló que la innovación abierta cobra sentido cuando el investigador conecta con la realidad del territorio, reconociendo la importancia de la inteligencia colectiva y el trabajo en equipo disciplinado.

El Dr. Eduardo Ortega, secretario nacional de la Senacyt, enfatizó que herramientas como la Inteligencia Artificial y la trazabilidad digital solo son poderosas cuando responden a necesidades concretas. Ortega subrayó el papel de los mentores nacionales, muchos de ellos exbecarios doctorales, quienes facilitaron la transferencia de conocimiento avanzado hacia el ecosistema productivo de su provincia.

Metodología: del diagnóstico al prototipo

La implementación del programa se estructuró en dos fases fundamentales que integraron tecnologías Agrotech:

• Ideathon (27 y 28 de enero de 2026): Fase dedicada al diagnóstico y la construcción de propuestas viables para la producción, almacenamiento y comercialización.

• Hackathon (25 y 26 de febrero de 2026): Etapa de ejecución técnica donde las ideas evolucionaron hacia Productos Mínimos Viables (PMV) en hardware y software, incluyendo jornadas intensivas de programación y validación.

Proyectos ganadores y alianzas estratégicas

El programa culminó con el desarrollo de soluciones que modernizan la cadena agroindustrial chiricana. Los equipos galardonados en la Hackathon IHCAVA fueron Ecocia en el primer lugar, seguido por Tomei Trace en la segunda posición y Harina de Café en el tercer puesto.

La premiación contó con el apoyo de Global Bank mediante una alianza estratégica. José Ramón Sánchez Chen, VPA de Banca Agropecuaria de dicha entidad, manifestó que este aporte busca acompañar el crecimiento de las ideas presentadas para que generen un impacto positivo en el desarrollo sostenible y el sector productivo de Panamá.

Foto: Equipos y proyectos ganadores de la Hackathon IHCAVA