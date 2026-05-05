Panamá fortalece su proyección tecnológica mediante alianza estratégica con el Krach Institute

La Senacyt y el Krach Institute for Tech Diplomacy at Purdue suscribieron un acuerdo para fortalecer las capacidades de Panamá en tecnologías emergentes y conectar al país con redes globales de innovación.
Senacyt y Krach Institute firman alianza estratégica para impulsar la tecnología en Panamá
• El acuerdo otorga a Panamá acceso a 1,000 licencias educativas de la Tech Diplomacy Academy y la integración en la Red Global de Tecnología Confiable para promover el desarrollo sostenible.
(05/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y el Krach Institute for Tech Diplomacy de la Universidad de Purdue han formalizado una alianza estratégica destinada a potenciar las capacidades nacionales en tecnologías emergentes y críticas. Este acuerdo busca ampliar la proyección internacional de Panamá y consolidar su posicionamiento en el ecosistema tecnológico global.
La firma del Memorando de Entendimiento (MoU) estuvo a cargo del Dr. Eduardo Ortega-Barría, secretario nacional de la Senacyt, y el Sr. Keith Krach, CEO y fundador del Krach Institute for Tech Diplomacy at Purdue. En el acto participaron además la Sra. Janice deGarmo, directora de Relacionamiento Global del Instituto, y el Mgtr. Franklin Morales, jefe de Cooperación Técnica Internacional de la Senacyt.
Formación y acceso a redes globales
Como parte fundamental de esta colaboración, la Universidad de Purdue facilitará a Panamá 1,000 licencias para la Tech Diplomacy Academy. Esta plataforma educativa está diseñada para la capacitación de líderes de los sectores gubernamental, industrial y civil en el manejo estratégico de tecnologías críticas, utilizándolas como herramientas para el desarrollo y la cooperación internacional.
Adicionalmente, el convenio integra a Panamá en la Red Global de Tecnología Confiable. Esta organización agrupa a gobiernos e instituciones internacionales que fomentan la implementación de soluciones tecnológicas bajo estándares de seguridad, interoperabilidad y crecimiento sostenible.
Áreas de cooperación y desarrollo
La alianza estratégica establece un marco de trabajo en sectores de alta relevancia técnica:
• Desarrollo de talento humano y educación técnica avanzada.
• Implementación y estudio de semiconductores.
• Avances en inteligencia artificial y transformación digital.
El Dr. Eduardo Ortega-Barría señaló que Panamá continúa fortaleciendo su rol como socio confiable para atraer inversión y generar conocimiento. Por su parte, el Sr. Keith Krach resaltó que esta unión acelerará la colaboración en tecnologías emergentes, vinculando al país con redes de innovación de alto nivel.
Contexto nacional e innovación
Este acuerdo coincide con los avances de Panamá en la creación de su Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Con estas acciones, la Senacyt busca potenciar el ecosistema de innovación y asegurar que el país cuente con las herramientas necesarias para enfrentar los retos de la transformación digital contemporánea.
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