Panamá fortalece su proyección tecnológica mediante alianza estratégica con el Krach Institute

La alianza estratégica establece un marco de trabajo en sectores de alta relevancia técnica:

• Desarrollo de talento humano y educación técnica avanzada.

• Implementación y estudio de semiconductores.

• Avances en inteligencia artificial y transformación digital.

El Dr. Eduardo Ortega-Barría señaló que Panamá continúa fortaleciendo su rol como socio confiable para atraer inversión y generar conocimiento. Por su parte, el Sr. Keith Krach resaltó que esta unión acelerará la colaboración en tecnologías emergentes, vinculando al país con redes de innovación de alto nivel.

Contexto nacional e innovación

Este acuerdo coincide con los avances de Panamá en la creación de su Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Con estas acciones, la Senacyt busca potenciar el ecosistema de innovación y asegurar que el país cuente con las herramientas necesarias para enfrentar los retos de la transformación digital contemporánea.

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