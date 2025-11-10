Modernización institucional: Senacyt optimiza sus servicios con nuevas plataformas digitales y una web 3.0

Senacyt lanza HELENA y SENAPASS, nuevas plataformas digitales para modernizar la ciencia y tecnología en Panamá

• Las nuevas herramientas, integradas en la renovada página web 3.0, buscan reducir tiempos, automatizar procesos y centralizar la información para investigadores, estudiantes y aliados estratégicos.

(09/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) presentó sus nuevas plataformas digitales en un evento realizado en el Ateneo de la Ciudad del Saber, buscando dinamizar y modernizar sus procesos y servicios. Las herramientas clave son HELENA, SENAPASS y el Programa Nacional de Evaluadores, todas integradas en la nueva página web 3.0 de la institución (www.senacyt.gob.pa).

El Dr. Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la Senacyt, destacó que estas plataformas están alineadas con la meta de modernización institucional. El objetivo principal es incorporar sistemas digitales para atender las necesidades del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación (CTI) de Panamá, facilitando el acceso a servicios y convocatorias, garantizando la transparencia, automatizando procesos y optimizando la relación entre el Estado y la ciudadanía.

Renovación digital y experiencia de usuario

La nueva versión 3.0 del sitio web de la Senacyt se caracteriza por ser una plataforma flexible, adaptativa y centrada en el usuario, diseñada para facilitar el acceso a información, trámites y servicios en línea. El portal prioriza una experiencia fluida desde cualquier dispositivo (computadoras, tabletas y móviles).

Entre las nuevas funcionalidades del portal se incluyen: la posibilidad de compartir contenido directamente en redes sociales con un solo clic; la integración de un chatbot con inteligencia artificial disponible las 24 horas para búsquedas rápidas y precisas; y la revista IMAGiNA de la Senacyt presentada en un formato digital más dinámico e interactivo.

Gestión de convocatorias y beneficiarios

HELENA: Simplificación de la gestión CTI

HELENA (Herramienta en Línea para Evaluación de Actividades de CTI) es la nueva plataforma centralizada de la Senacyt para simplificar y modernizar la gestión de convocatorias públicas y el seguimiento de proyectos. Esta herramienta está enfocada en actores del ecosistema CTI, incluyendo investigadores, estudiantes, docentes, innovadores, instituciones y evaluadores expertos. HELENA busca garantizar la protección y confidencialidad de los datos, fortaleciendo la transparencia y la eficiencia.

SENAPASS: Control de compromisos

SENAPASS es un mecanismo implementado para gestionar a los beneficiarios que se encuentran en estado de no paz y salvo con la Senacyt. Su objetivo es asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la institución. Este sistema interoperará con HELENA, consolidando la información y facilitando el acceso, la trazabilidad y el control de los casos, reforzando la prohibición de participación en convocatorias a quienes no estén solventes.

Programa Nacional de Evaluadores

La institución lanza por primera vez el Programa Nacional de Evaluadores, un instrumento diseñado para asegurar la evaluación de proyectos CTI mediante un sistema justo, sólido y moderno, que respalde la toma de decisiones basadas en evidencia y mérito.

Se espera que este programa cuente con más de 55,000 expertos nacionales e internacionales altamente calificados en diversas áreas del conocimiento. Las evaluaciones se realizarán de forma digital y segura a través de la plataforma HELENA, garantizando la imparcialidad, la trazabilidad y la confidencialidad de la información. Este programa cuenta con alianzas estratégicas con la OEI, la SECIHTI de México y el OCyT de Colombia.