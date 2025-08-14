Senacyt lanza “Panamá Innova 2025” para financiar proyectos científicos y tecnológicos

Senacyt abre la convocatoria Panamá Innova 2025 para financiar proyectos innovadores

El programa busca fortalecer el ecosistema nacional de innovación y fomentar el desarrollo económico sostenible del país.

(14/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) anunció el lanzamiento de la convocatoria pública de fondos concursables Panamá Innova 2025, dirigida a empresas con base científica y tecnológica que deseen desarrollar proyectos innovadores en áreas estratégicas para el país.

Durante el evento, se invitó a universidades, centros de investigación, AIPs, mipymes, fundaciones sin fines de lucro y empresas grandes a postular iniciativas en dos categorías: Capital Semilla y Escalamiento e Innovación. Los interesados podrán presentar sus propuestas hasta el 11 de septiembre de 2025.

Financiamiento para innovación con impacto nacional

La categoría Capital Semilla otorgará hasta B/.60,000.00 a proyectos en fase temprana, con duración de hasta 18 meses. Por su parte, la categoría Emprendimiento e Innovación ofrecerá hasta B/.150,000.00 a iniciativas que desarrollen productos, servicios o procesos con alto impacto, con duración de hasta 24 meses.

El secretario nacional de Senacyt, Dr. Eduardo Ortega Barría, destacó que la innovación es una necesidad estratégica para Panamá. “Queremos impulsar soluciones basadas en ciencia, tecnología e innovación que fortalezcan nuestros ecosistemas y nos permitan competir y colaborar a nivel global”, afirmó.

El evento también incluyó la firma de un convenio entre Senacyt y la Fundación Ciudad del Saber para crear incubadoras de empresas y oficinas de transferencia tecnológica. Además, el Ing. Clemente Henríquez, del Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, ofreció una conferencia sobre cómo aplicar inteligencia artificial en propuestas concursables.

Las áreas temáticas de la convocatoria incluyen agroindustria, salud, tecnologías avanzadas, energía, medio ambiente, ingeniería, logística, turismo, cultura, educación e inclusión social, alineadas al Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCYT).