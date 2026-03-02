Senacyt orienta a estudiantes sobre el desarrollo de tesis en el Café Científico

Senacyt impulsa el relevo científico con panel sobre desafíos y asesoría de tesis

• A través del Café Científico, la Senacyt generó un espacio de diálogo entre destacadas investigadoras y estudiantes para facilitar la vinculación con proyectos de investigación y temas de tesis.

(02/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con el propósito de estrechar el vínculo entre la academia y los futuros profesionales, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) llevó a cabo el Café Científico titulado «Hacer ciencias y reclutar tesistas». El evento funcionó como una plataforma estratégica para orientar a los jóvenes sobre cómo integrarse a proyectos de investigación y desarrollar con éxito sus tesis de licenciatura o maestría.

Claves para la vinculación en investigación

El panel, organizado por la Senacyt, contó con la participación de la Dra. Haydée Osorio (UTP), la Dra. Leyda Ábrego (CRIVB AIP), la Mgtr. Mayubell Alvarado Valdés (Universidad de Panamá) y la Mgtr. Yolani Robles (CRU de Veraguas). Las expertas abordaron la necesidad de identificar la compatibilidad entre el asesor y el estudiante, un factor determinante para el éxito del trabajo de grado.

Durante la actividad, se discutieron los desafíos del proceso investigativo, incluyendo la gestión de trámites administrativos y la importancia de aprender de los fracasos experimentales. La Dra. Osorio destacó que la Senacyt ofrece estos espacios para que los estudiantes comprendan los procedimientos y encuentren aliados estratégicos para su futuro profesional.

El valor de la tesis en la formación global

Las investigadoras coincidieron en que la investigación es un requisito fundamental para quienes aspiran a especializarse fuera del país. La Mgtr. Alvarado subrayó que muchas universidades internacionales exigen experiencia previa en investigación para admitir a estudiantes en programas de posgrado. Por su parte, la Dra. Ábrego enfatizó que, aunque las calificaciones son importantes, la búsqueda activa de temas y la conexión con profesionales del área son esenciales para destacar en el ámbito científico.

Para motivar a los asistentes, la Mgtr. Robles resaltó el impacto de las experiencias de campo y la presentación de datos en congresos, elementos que funcionan como catalizadores del interés científico en la juventud.

Diálogo y experiencias prácticas

El encuentro de la Senacyt concluyó con un intercambio dinámico donde los estudiantes superaron el temor inicial para consultar sobre opciones de asesoría y posibilidades de intercambio entre distintas universidades. Como cierre de la jornada, la Dra. Ábrego invitó a los participantes a una excursión por los laboratorios del Centro Regional de Innovación en Vacunas y Biofármacos (CRIVB AIP), donde pudieron conocer las instalaciones e interactuar con científicas de planta.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: