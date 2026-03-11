Senacyt fortalece el desarrollo tecnológico y económico en Expoferias 2026

La Senacyt impulsa la innovación empresarial en Expoferias 2026

• En el marco de Expoferias 2026, la Senacyt entregará el Premio Nacional de Innovación Empresarial y participará en foros especializados sobre salud digital y logística.

(11/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Del 10 al 12 de marzo de 2026, la Senacyt (Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación) participa activamente en la edición 2026 de Expoferias, evento que integra Expocomer, Expo Logística, Expo Turismo, Expo Eléctrica y Expo Tech. La actividad, desarrollada en el Panama Convention Center bajo la organización de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), busca incentivar la innovación empresarial y robustecer el comercio nacional e internacional.

El Dr. Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la Senacyt, formó parte del corte de cinta inaugural junto a autoridades y líderes del sector privado. Este encuentro estratégico conecta oportunidades de negocio en áreas clave como logística, energía y tecnología, con una proyección de asistencia que oscila entre los 15 mil y 20 mil visitantes.

Presencia institucional y financiamiento

La Senacyt ha dispuesto un espacio informativo en el área de Expo Logística para divulgar sus convocatorias vigentes, programas académicos y diversas oportunidades de financiamiento. Estas herramientas están diseñadas para el fomento y desarrollo de la ciencia y la tecnología en el territorio panameño.

Como parte de la agenda en Expo Logística, la directora de innovación empresarial de la institución, Gladys Bernett, ofrecerá un mensaje de apertura en el Congreso Especializado de Expo Logística Panamá 2026. Su intervención abordará la evolución tecnológica actual del sector y los desafíos del comercio internacional de bienes.

Foros de salud y reconocimiento a la innovación

En el ámbito de Expocomer, el Dr. Ortega Barría participará como expositor en el V Foro de Salud titulado “Panamá como centro de innovación en salud”, donde desarrollará el tema “Inteligencia predictiva y salud digital”.

Asimismo, la Senacyt, en alianza con la CCIAP, realizará la entrega del Premio Nacional de Innovación Empresarial 2025 este 11 de marzo. Durante 19 años consecutivos, este galardón ha distinguido el talento y la visión de las empresas panameñas que implementan la ciencia como motor de crecimiento. En esta edición se otorgarán 10 distinciones, incluyendo los tres galardones principales, siete reconocimientos especiales y la categoría de Empresaria del Año, en una ceremonia programada en el Salón América.

