Senacyt presenta avances científicos sobre manglares en Panamá y Chame

Senacyt impulsa investigación sobre manglares en Café Científico dedicado a biodiversidad y afectaciones

El evento reunió expertos que presentaron investigaciones sobre estructura forestal, calidad ambiental y comunidades microbianas en manglares.

Los manglares de Juan Díaz y Chame fueron objeto de análisis científico para diseñar estrategias de conservación frente al cambio climático.

(22/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) organizó el Café Científico titulado “Manglares de la bahía de Panamá y Chame: Biodiversidad y afectaciones”, con la participación de destacados investigadores nacionales e internacionales. El evento abordó el estado actual de los manglares, su biodiversidad, las amenazas que enfrentan y los avances científicos en su monitoreo y conservación.

Durante el encuentro, se presentaron estudios sobre estructura forestal, herbivoría, almacenamiento de carbono, calidad de agua y sedimentos, intrusión salina y comunidades microbianas. Investigadores como Sandy Mosquera, Alejandro De Sedas, Alonso Santos, Carlos Vergara Chen, Ana Luisa García, Diana Araúz, Alberto Caballero, Tania Romero y Luis C. Mejía compartieron hallazgos clave que evidencian el impacto del cambio climático y la presión humana sobre estos ecosistemas.

Entre los resultados más relevantes se destacan la pérdida de cobertura vegetal en Juan Díaz, la alta herbivoría en El Embarcadero, la contaminación por aguas residuales en el río Juan Díaz, y la resiliencia ecológica en áreas regeneradas de Chame. Además, se identificaron más de 20,000 especies bacterianas y cerca de 800 especies fúngicas en los manglares estudiados.

El evento reafirma el compromiso de Senacyt con el desarrollo científico y la protección de los ecosistemas costeros, promoviendo estrategias de conservación basadas en evidencia para enfrentar los desafíos del cambio climático.