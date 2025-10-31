Senacyt realiza Café Científico y destaca la importancia de los Humedales Ramsar como guardianes del carbono

Biodiversidad y resiliencia climática: el rol estratégico de los Humedales Ramsar en la agenda nacional

• Investigadores financiados por la Senacyt confirmaron que el complejo de Matusagaratí (sitio Ramsar desde 2024) alberga el 25% de las especies de aves y peces de Panamá, mientras que la Dra. Alicia Ibáñez y el Dr. Omar López destacaron la presencia de turberas, cruciales para almacenar carbono.

(31/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) organizó el café científico “Humedales de importancia internacional: sitios Ramsar”, con el fin de compartir los hallazgos de investigaciones cruciales para la conservación de estos ecosistemas en Panamá. El panel estuvo conformado por la Dra. Indra Candanedo, la Dra. Alicia Ibáñez, la Prof. Yolani Robles y el Dr. Omar López, quienes abordaron el estado y la importancia de varios humedales Ramsar Panamá.

Matusagaratí: un hotspot de biodiversidad

La Dra. Indra Candanedo presentó los resultados de cinco años de investigaciones financiadas por la Senacyt, que permitieron definir el límite completo del complejo de humedales de Matusagaratí, en Darién. Este sitio, formalmente asignado como Sitio Ramsar en julio de 2024, tiene una extensión de 56,000 hectáreas.

Entre los hallazgos más notables, se reportó que Matusagaratí alberga el 25% de las aves y el 25% de los peces identificados para Panamá. Además, se confirmó la presencia de grandes depredadores como el jaguar y el puma, y se reportaron por primera vez turberas en los bosques de orey para el Pacífico de Panamá. Toda esta información fue utilizada por el Ministerio de Ambiente para cumplir los requisitos de la convención Ramsar.

Turberas: los guardianes del carbono

El Dr. Omar López se centró en la dinámica del humedal de importancia internacional San San Pond Sak, en Bocas del Toro, destacando la presencia de turberas tropicales. El Dr. López explicó que estos humedales especiales almacenan enormes cantidades de carbono en sus suelos, actuando como esponjas gigantes que lo retienen durante miles de años.

San San Pond Sak, sitio Ramsar desde 1994 y elevado a la categoría de Parque Nacional en marzo de 2025, es un humedal ombrotrófico, cuyo equilibrio se basa en el régimen de precipitación. El experto enfatizó que proteger y restaurar las turberas es fundamental, ya que su drenaje libera rápidamente dióxido de carbono y metano, acelerando el cambio climático.

Otros humedales estratégicos

• Damani-Guariviara: La Dra. Alicia Ibáñez abordó la importancia de este humedal (Sitio Ramsar) en la Comarca Ngäbe-Buglé, que contiene los bosques inundables con agua dulce más extensos del país. Destacó su papel como sumidero de carbono y repositorio de biodiversidad única.

• Golfo de Montijo: La Prof. Yolani Robles presentó este sitio Ramsar de 941 km² que forma parte del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical. El área destaca por su alta biodiversidad y por los servicios ecosistémicos esenciales de sus manglares, que sustentan la pesca artesanal —la principal actividad económica y fuente de seguridad alimentaria— para más de 10 grupos organizados en la federación Fepacoiba.

La reunión finalizó destacando la necesidad de aplicar las orientaciones de la convención Ramsar mediante la investigación aplicada, el monitoreo ciudadano participativo y el fomento de actividades educativas.