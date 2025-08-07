Senacyt recibe doble reconocimiento por su gestión ambiental y reducción de huella de carbono

Panamá distingue a Senacyt como líder estatal en neutralidad de carbono

El edificio 205 de la Senacyt y su flota vehicular reflejan prácticas sostenibles que respaldan su categoría LEED Silver y su plan de carbono neutralidad.

(7/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) fue distinguida por el Ministerio de Ambiente con dos importantes reconocimientos por su gestión ambiental en el marco del programa “Reduce Tu Huella Corporativo-Carbono”.

Los galardones otorgados fueron la “Renovación de la Declaratoria de las 50 primeras organizaciones Carbono Neutro” y “El Sello de Reconocimiento de Inventario de Huella de Carbono 2023 y 2024”, los cuales consolidan el compromiso voluntario de la Senacyt como institución estatal hacia la neutralidad de carbono en el año 2050.

El comité interno de la Senacyt presentó un plan de acción estandarizado para identificar, calcular, reportar y verificar su huella de carbono, alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible #13 “Acción por el Clima”. Este esfuerzo posiciona a la entidad como una de las seis organizaciones del sector público que lideran la transición hacia prácticas sostenibles, entre un total de 162 participantes nacionales.

El edificio 205 de la Senacyt ha sido catalogado como “Amigo de la Naturaleza” por su diseño bioclimático, que incluye elementos como “quiebra soles” para reducir el consumo energético del aire acondicionado. Además, se han sustituido las luces incandescentes por tecnología LEED, lo que le otorga la certificación LEED Silver. La institución también ha implementado controles sobre su flota vehicular para minimizar emisiones, y proyecta la adquisición de vehículos eléctricos.

“Reiteramos nuestra misión de ser agentes salvaguardas incansables y permanentes en la defensa de nuestra naturaleza”, expresó el Dr. Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la Senacyt. “Nos sentimos orgullosos de estar entre las primeras organizaciones en Panamá que toman acciones concretas para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero”.

Panamá ratificó el Acuerdo de París mediante la Ley N°40 de 2016, comprometiéndose a limitar el aumento de la temperatura global y avanzar hacia la carbono neutralidad. El programa RTH Corporativo – Carbono ofrece beneficios operativos, certificación ambiental, reconocimiento social y preparación ante futuras regulaciones sobre gases de efecto invernadero.