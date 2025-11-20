Senacyt y SNI AIP lanzan campaña Ciencia con Conciencia contra la violencia de género

Senacyt impulsa la campaña Ciencia con Conciencia con charlas y talleres hasta diciembre

• La iniciativa busca impulsar la reflexión, la evidencia científica y la acción institucional para abordar las diversas formas de violencia contra las mujeres en Panamá .

(20/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y el Sistema Nacional de Investigación (SNI AIP) han lanzado la campaña Ciencia con Conciencia, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta iniciativa tiene como objetivo fundamental promover la reflexión, el uso de evidencia científica y la acción institucional ante las diferentes formas de violencia que enfrentan las mujeres.

El programa de la campaña se extiende a lo largo de las próximas semanas, ofreciendo charlas y talleres especializados que buscan fortalecer la conciencia y capacidad de respuesta del ecosistema nacional.

Agenda de Actividades Destacadas

La campaña cuenta con un calendario de eventos virtuales y presenciales, diseñados para diferentes audiencias e intereses.

Charlas y Conferencias de Expertos

• 20 de noviembre: Marina Parra, educadora ambiental y activista por el Acuerdo de Escazú, ofrecerá la charla “Gobernanza, Género y Educación Ambiental: Estrategias comunitarias para el uso sostenible de la biodiversidad y la transformación de desigualdades estructurales”.

• 26 de noviembre: La Dra. Dora Barrancos, socióloga e historiadora, referente del pensamiento feminista latinoamericano, presentará la conferencia: “Sistema patriarcal y violencias sexogenéricas. Retos para las sociedades latinoamericanas”.

Talleres y Mesas Redondas

• 25 de noviembre: Se realizará el Taller “Comunicar sin sesgos: mensajes que incluyen”, facilitado por Komunika Latam. Esta sesión está dirigida a fortalecer las capacidades institucionales para una comunicación más consciente, inclusiva y libre de estereotipos.

• 2 de diciembre: En colaboración con el Cieps AIP, se llevará a cabo la mesa redonda “Violencia de género en Panamá: ¿qué dice la ciencia?”, con la participación de Amanda Gabster (FSU), Eloy Núñez (CSS) y Eugenia Rodríguez Blanco (Cieps AIP).

Conversatorios Previamente Realizados

La iniciativa Ciencia con Conciencia ya ha puesto en marcha su ciclo de reflexión con dos conversatorios previos :

• 11 de noviembre: Participación de Néstor “Yuyo” García, de la Fundación Micaela García “La Negra”, quien abordó el tema: Ciencia con conciencia: el legado de Micaela y el compromiso con la igualdad.

• 13 de noviembre: Ivis Armién, especialista en nutrición y salud integral, presentó el tema: Comportamiento alimentario, emociones y violencias: un enfoque de género.

La campaña está respaldada por una parte significativa del ecosistema científico nacional, incluyendo a Ciencia en Panamá, el Centro Nacional de Competitividad y las AIPs Indicasat AIP, Cenamep AIP, Indicatic AIP, Crivb AIP, Cieps, Ciedu, Georgia Tech Panamá e Infoplazas, quienes acompañan y difunden la iniciativa.

La Senacyt y el SNI AIP invitan a la comunidad científica, la ciudadanía y al público interesado a seguir y participar en las actividades a través de sus canales oficiales de comunicación.