Senafront destruye minas antipersonales y desarticula células criminales en el Darién

Operación Centinela del Senafront logra decomisos y capturas de grupos transnacionales

• El despliegue de 350 efectivos permitió la captura de coyotes, el decomiso de sustancias ilícitas y el desmantelamiento de redes vinculadas al Clan del Golfo.

(19/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Durante patrullajes estratégicos en el cordón fronterizo entre Panamá y Colombia, las Fuerzas Especiales del Senafront localizaron y destruyeron cinco minas antipersonales, dispositivos explosivos improvisados conocidos como “quiebra patas”. Estos artefactos, fabricados con materiales de uso común y atribuidos a estructuras criminales como el Clan del Golfo, se encontraban ubicados cerca de la Base Binacional La Olla y en el sector de Alto Limón con el fin de frenar el avance de las autoridades y atemorizar a las comunidades.

Blindaje territorial y lucha contra el tráfico de migrantes

El hallazgo de los explosivos dio paso a una ofensiva de mayor escala denominada Operación Centinela, enmarcada en el Plan Firmeza. Un contingente de 350 efectivos de la Brigada de Fuerzas Especiales logró la retención de cinco personas que intentaban movilizar a 33 extranjeros en tres embarcaciones tipo piragua. Entre los detenidos se identificó a dos ciudadanos colombianos señalados como «coyotes», ocho individuos con alerta biométrica y dos sujetos vinculados a la organización transnacional «Tren de Aragua», confirmando la infiltración de redes delictivas en los pasos ilegales.

Acciones marítimas y decomiso de sustancias ilícitas

La presión operativa del Senafront se extendió a las vías marítimas, donde el Batallón de Botes Especiales interceptó naves en las localidades de La Palma y Jaqué, además de realizar un operativo en el Caribe. Estas acciones resultaron en la captura de cinco ciudadanos panameños y la incautación de 110 paquetes de presunta droga, junto con equipos de comunicación satelital y teléfonos celulares utilizados para coordinar actividades de narcotráfico.

Enfrentamientos y desarticulación de células armadas

En el sector del río Membrillo, una patrulla del Senafront sostuvo un intercambio de disparos con hombres armados. Tras el enfrentamiento, se logró la captura de tres panameños que vestían uniformes pixelados y portaban una escopeta, municiones para fusiles AK-47 y pertrechos de guerra. Entre las pertenencias incautadas se encontró un brazalete del grupo Gaitanista de Colombia, específicamente del Frente Efraín Guardia, organización dedicada al tráfico de estupefacientes.

Con estos resultados, el Servicio Nacional de Fronteras reafirma su compromiso de mantener la Operación Centinela de forma permanente, asegurando el control territorial y la seguridad comunitaria frente a las amenazas del crimen organizado transnacional que opera en la región del Darién.

