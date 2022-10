Sensibilización sobre el cáncer de mama en la nueva edición de “A Profundidad”

(4/Oct/2022 – web) Panamá.- El próximo jueves 6 de octubre a las 8:00 p.m. llega a las pantallas de Sertv una nueva edición de “A Profundidad”, donde se abordará el tema del “Mes de la Sensibilización sobre el cáncer de mama”.

Sara Ruíz y Carlos Rivera conversarán con la Dra. Cristiane Martin, oncóloga; Alicia Luaces, 30 años de ser sobreviviente de cáncer de mama y presidenta de la Asociación Nacional de Pacientes en Quimioterapia (ASONAPAQ) y Leoni Herrera, sobreviviente de cáncer de mama.

Tocarán el tema del cáncer de mama desde una perspectiva tanto médica como social, donde podrá conocer sobre lugares que apoyan a las pacientes, además de aprender algunas formas de prevenir esta enfermedad.

La Dra. Cristiane Martin mencionó que “Todas las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres tienen un 12% de padecer cáncer y que independientemente tengas hijos o no, o tengas vida sexual activa o no, debes acudir al ginecólogo a hacerte los exámenes, porque están más propensas a tener cáncer, las mujeres que no tienen hijos o no tienen vida sexual activa”.

Alicia Luaces, explicó que una de sus misiones principales en la asociación es la de garantizar que los pacientes tengan sus medicamentos y que sean de calidad, darles la seguridad que tendrán su tratamiento completo con eficacia. Además, conversó sobre otros apoyos que reciben los pacientes que lo requieran como el del hospedaje en la casita de Mausi y su vivencia como sobreviviente durante 3 décadas.

Leoni Herrera, Relacionista Pública en SERTV, afirma que el Instituto Oncológico Nacional es un hospital integral, ya que tiene cirujano oncólogo, cirujanos plásticos, psicólogo, psiquiatra, terapistas, odontólogos, ginecólogos oncólogos y todos los especialistas que requiere un paciente con cáncer en un solo lugar, que el cáncer de mama tiene cura, si lo descubres a tiempo y relata sus temores iniciales y experiencia de dar vida y amamantar después del cáncer de mama.

Hazte los exámenes el mes de tu cumpleaños para no olvidarlo, ya que esto puede salvar tu vida y sintoniza “A Profundidad” este jueves 6 de octubre a las 8:00 p.m. a través de Sertv, canal 11 y sus plataformas digitales @SertvPanamá.

Fuente/Foto: SERTV