Los hechos clave que consolidaron la Separación de Panamá de Colombia el 3 de noviembre de 1903

3 de Noviembre: la Separación de Panamá de Colombia, el Canal y el rol de Estados Unidos

• La Separación de Panamá de Colombia en 1903 fue el resultado de razones geográficas, económicas y el interés de Estados Unidos por la construcción del Canal Interoceánico.

(03/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La historia de Panamá está intrínsecamente ligada a su posición geográfica estratégica, sirviendo de puente entre América del Norte y del Sur, y separando el océano Pacífico del Atlántico. Esta posición fue fundamental para desencadenar la Separación de Panamá de Colombia en 1903.

Más allá del abandono económico que el Istmo padecía por parte del gobierno colombiano, el factor decisivo fue el interés de Estados Unidos en la construcción del Canal de Panamá. Tras la bancarrota de la compañía francesa, el rechazo de Colombia a autorizar la continuación de la obra por parte de EE.UU. llevó a Washington a respaldar abiertamente los intentos separatistas panameños, un apoyo que resultó concluyente.

El Plan Separatista y el 3 de Noviembre

En 1903, la ejecución del plan separatista recayó en Don Manuel Amador Guerrero, quien viajó a Estados Unidos en busca del apoyo necesario. En Panamá, la cohesión se logró con importantes jefes liberales y el apoyo significativo del Comandante del ejército colombiano, el General Esteban Huertas.

A pesar de los rumores de una supuesta invasión nicaragüense que casi frustran el plan, la movilización del Batallón de Tiradores de Barranquilla por parte de Colombia aceleró los acontecimientos. Este batallón venía con la orden de reemplazar a José Domingo De Obaldía y al general Huertas debido a la pérdida de confianza en Bogotá. Decapitado el contingente militar, la Junta Revolucionaria declaró la independencia del Istmo en horas de la tarde del 3 de noviembre. Posteriormente, el Concejo Municipal proclamó en un acta la voluntad popular de libertad y el establecimiento de un gobierno propio, independiente y soberano.

La Bandera Nacional y sus Símbolos

El Istmo requería un emblema. Don Manuel Encarnación Amador diseñó la bandera nacional, la cual fue confeccionada por Doña María De La Ossa de Amador. Sus colores representan a los partidos políticos de la época: el rojo para el Partido Liberal, el azul para el Partido Conservador, y el blanco simbolizando la paz entre ambos. Las estrellas se concibieron como la fuerza y la autoridad inherente al desarrollo del país. La bandera fue legalizada por la Ley 64 de 1904.

Consolidación y el Papel de Colón

Aunque la declaración se dio el 3 de noviembre, la consolidación total de la independencia fue un proceso que continuó al día siguiente, con un Cabildo Abierto donde centenares de panameños firmaron un manifiesto de apoyo.

El 3 de noviembre, los barcos colombianos «Cartagena» y «Alexander Bixo» desembarcaron 500 hombres armados en la Bahía de Colón, comandados por los generales Tobar y Amaya, con el objetivo de dominar el puerto y avanzar a la capital. Autoridades del ferrocarril, actuando como agentes de Estados Unidos, impidieron el traslado de estas tropas mediante pretextos, logrando trasladar solo a los generales, quienes fueron hechos prisioneros.

Los 500 hombres que permanecían en Colón, bajo las órdenes del coronel Torres, amenazaron con la violencia. Sin embargo, la Junta Revolucionaria de Colón, el alcalde Eleazar Guerrero y otras autoridades locales lograron persuadir al coronel mediante un razonamiento de orden económico ($8,000 dólares), lo que apaciguó la situación. El coronel Torres y sus soldados partieron en el barco «Orinoco» hacia Colombia.

Con estos hechos concluidos, Don Juan Antonio Henríquez, miembro de la Junta revolucionaria de Colón, remitió un telegrama a Panamá que consolidó la gesta: «Sólo ahora, 7:30 pm. puede decirse que la independencia de Panamá está asegurada».

El Canal y la Lucha por la Soberanía

Una vez lograda la Separación de Panamá de Colombia, los Estados Unidos, asegurando sus intereses geopolíticos, iniciaron los trámites para la construcción del Canal Interoceánico, cuyos derechos fueron vendidos el 18 de noviembre. La obra, finalizada en 1914, dio inicio al destino de Panamá como «Puente del Mundo y Corazón del Universo».

Posteriormente, la instalación de numerosas bases militares y la administración de la Zona del Canal bajo leyes estadounidenses generaron un nuevo ciclo histórico de luchas generacionales. Estos conflictos buscaron restaurar la soberanía plena sobre el territorio nacional, culminando con el logro de una «Panamá Soberana».