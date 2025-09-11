Jóvenes semifinalistas del Concurso de Oratoria participan en un simulacro de Asamblea Constituyente en Panamá

Simulacro de Asamblea Constituyente: El compromiso cívico de la juventud panameña por la nueva constitución

• Un grupo de 60 jóvenes de todas las provincias de Panamá participaron en un simulacro de Asamblea Constituyente, demostrando su pensamiento crítico y compromiso con los asuntos constitucionales del país.

(11/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac) llevó a cabo una jornada innovadora con los 60 jóvenes semifinalistas del Concurso Nacional de Oratoria 2025, quienes participaron en un exitoso simulacro de Asamblea Constituyente. En este ejercicio cívico, los jóvenes asumieron el papel de constituyentes, dejando claro su compromiso con el futuro de la nación.

Compromiso y Liderazgo Juvenil

Los participantes, provenientes de diversas provincias y regiones de Panamá, exhibieron un alto nivel de preparación y pensamiento crítico. El Dr. Miguel Antonio Bernal, coordinador general de Sepresac, destacó que el propósito de esta actividad es “probar nuevas ideas que pueden contribuir al debate nacional para la nueva constitución”, señalando que estos jóvenes son la muestra ideal por su dedicación a estudiar e investigar sobre el tema.

Acercando la Constitución a la Juventud

Esta iniciativa busca involucrar a las nuevas generaciones en los procesos de reorganización estatal, ofreciéndoles una experiencia práctica sobre el funcionamiento de una Asamblea Constituyente. Durante el simulacro, los jóvenes debatieron propuestas relevantes para el país, consolidando su entendimiento sobre la importancia de una nueva constitución. La pasión, el liderazgo y la responsabilidad cívica mostrada por ellos son un motivo de orgullo nacional, reafirmando su rol como actores fundamentales en la construcción democrática de Panamá.