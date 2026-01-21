Estudiantes de cine y televisión compiten en el nuevo proyecto de producción de Sertv

Sertv proyectará cortometrajes universitarios panameños en más de 20 países

El canal estatal presenta este jueves una competencia que reúne las mejores producciones estudiantiles en las categorías de minidocumental, corto dramatizado y video musical.

(21/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La plataforma estatal Sertv, referente en la producción nacional, presenta este jueves 22 de enero a las 8:00 p.m. el “1er Concurso Audiovisual Universitario”. Este ambicioso proyecto ha sido diseñado para convocar a estudiantes de las carreras de producción de radio, cine, televisión, video, diseño y animación, brindándoles un espacio profesional para la exhibición de sus propuestas creativas.

Proyección internacional del talento emergente

Una de las fortalezas de esta iniciativa de Sertv es su alcance global. Mediante alianzas estratégicas con la Red TAL (unión de canales públicos y culturales de América Latina) y ATEI (Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas), los contenidos generados por los jóvenes panameños podrán ser vistos en más de 20 países. Esta colaboración posiciona el trabajo académico nacional en una vitrina internacional de alto prestigio.

Categorías y evaluación de expertos

El concurso se divide en tres categorías competitivas: minidocumental, corto dramatizado y video musical. Cada una de las piezas será sometida al escrutinio de un jurado de expertos nacionales e internacionales, quienes evaluarán la calidad técnica, la narrativa y la innovación de los proyectos. El objetivo central de la competencia es impulsar la carrera de los nuevos talentos y fomentar el desarrollo de la industria audiovisual desde las aulas universitarias.

Con este lanzamiento, Sertv reafirma su compromiso con la educación y la cultura, ofreciendo su señal para que el relevo generacional de los medios de comunicación demuestre su capacidad creativa. La cita para conocer a los participantes y sus obras es este jueves a partir de las 8:00 p.m.

