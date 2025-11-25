Alianza interinstitucional impulsa conectividad en Volcán Barú

SERTV lidera proyecto para ofrecer conectividad en Volcán Barú a turistas y entidades

• Cuatro entidades públicas panameñas firmaron un Memorando de Entendimiento para instalar Wi-Fi gratuito en la cima del Volcán Barú, beneficiando a turistas y fortaleciendo la comunicación de emergencia.

(25/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Sistema Estatal de Radio y Televisión (SERTV), junto al Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), formalizaron una alianza estratégica para instalar conectividad en Volcán Barú, promoviendo la innovación, el desarrollo sostenible y la coordinación interinstitucional en Panamá.

La iniciativa fue sellada mediante la firma de un Memorando de Entendimiento entre las entidades. El acto contó con la participación de figuras clave como Juan Carlos Navarro, ministro de Ambiente; Dustin Guerra, director general de SERTV; Jorge Correa, subadministrador general de la ATP, y Omar Smith Gallardo, director general de SINAPROC. También asistieron Maricarmen Díaz, en representación del Sistema Nacional de Protección, y directivos de SERTV como Sara Moreno, subdirectora general de Televisión, y Eusebio Cedeño, secretario general.

Fomentando el Turismo y la Seguridad

El propósito central del acuerdo es establecer la infraestructura necesaria para proveer conectividad en Volcán Barú, lo que permitirá a los turistas nacionales y extranjeros comunicarse y compartir su experiencia desde la cima, potenciando el atractivo turístico de la región de Chiriquí.

Adicionalmente, esta conectividad es fundamental para la seguridad, ya que favorecerá la comunicación oportuna y eficiente con las instituciones públicas en caso de suscitarse emergencias en el área protegida.

Mecanismos de Acceso y Divulgación

Como parte de los compromisos adquiridos, se contempla la instalación de dos vallas publicitarias en la cima del volcán. Estas vallas, una redactada en inglés y otra en español, integrarán un código QR que proporcionará acceso directo al servicio de Wi-Fi gratuito.

Las cuatro instituciones firmantes se encargarán de divulgar, a través de sus redes sociales y plataformas oficiales, las instrucciones detalladas sobre cómo los visitantes podrán acceder y utilizar el servicio de internet disponible en la cima del Volcán Barú.

SERTV, como uno de los principales impulsores de la iniciativa, reafirma su compromiso con el país, al poner la tecnología y la comunicación al servicio de la ciudadanía, fortaleciendo la seguridad, promoviendo el turismo y acercando la información a todos los panameños.

