Sertv estrena Documental exclusivo sobre La Bandera Herida de 1903

Ministerio de Cultura y Sertv presentan “La Nación en una tela: La Bandera Herida de 1903”

• Dirigido por la cineasta panameña Delfina Vidal, el proyecto audiovisual explora el significado patrimonial de La Bandera Herida de 1903, contando con entrevistas a historiadores y curadores.

(07/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Cultura y Sertv han anunciado el estreno del documental “La Nación en una tela: La Bandera Herida de 1903”. Este proyecto audiovisual tiene como objetivo principal destacar la importancia patrimonial de este símbolo nacional, al ser la única bandera existente de la gesta histórica separatista de la República de Panamá.

Detalles de la Producción Histórica

El especial, que tendrá una duración de 30 minutos, está dirigido por la reconocida cineasta panameña Delfina Vidal. Vidal aportará su visión y experiencia en la narración de temas de índole histórica y cultural.

La producción incluye un valioso material testimonial, con entrevistas a expertos como historiadores, curadores y la directora nacional de Patrimonio del Ministerio de Cultura. El documental se emitirá el próximo domingo 9 de noviembre a las 7:00 p.m. por la señal de Sertv.