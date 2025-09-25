«3er Llamado» de Sertv estrena la obra teatral «La casa de Paco»

La producción nacional "La casa de Paco" se transmitirá en Sertv, permitiendo a las familias disfrutar de una historia infantil desde la comodidad de sus hogares.
La obra teatral «La casa de Paco» llega a Sertv
• Sertv estrenará este jueves en su segmento “3er Llamado” la obra teatral «La casa de Paco», que narra la aventura de dos niños en busca de un tesoro.
(25/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Macuto, Venezuela.- Sertv, líder en producción nacional, presentará este jueves 25 de septiembre a las 8:00 p.m. en su segmento “3er Llamado”, la obra teatral «La casa de Paco». La producción, que apuesta por la cultura, se centra en la amistad, la creatividad y el trabajo en equipo.
La aventura de Matías y Valentina
Dirigida por Álvaro de Medina y Raquel Barcala, la pieza teatral narra la aventura de Matías y Valentina, dos niños que se embarcan en una misión para rescatar un valioso tesoro. La trama, diseñada para toda la familia, busca entretener y transmitir valores positivos a su audiencia.
Los espectadores podrán disfrutar de esta producción desde la comodidad de sus hogares, reforzando el compromiso de Sertv con el fomento del talento y las creaciones locales. El segmento «3er Llamado» se consolida así como una ventana para las producciones escénicas del país.
