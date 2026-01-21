SERTV firma convenio para la promoción del Festival Internacional del Almojábano con Queso

El canal estatal y la Fundación Folklórica José Armando Corella Rovira suscribieron un acuerdo para la difusión masiva del evento que se celebrará en la provincia de Chiriquí.

Alianza estratégica entre SERTV y Fundación Corella impulsará el folclore en Dolega

• A través de sus plataformas de televisión, radio y medios digitales, SERTV llevará a todo el país las incidencias de este festival que rinde homenaje a las tradiciones panameñas.

(21/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con el objetivo de fortalecer la identidad nacional, SERTV y la Fundación Folklórica José Armando Corella Rovira suscribieron un Acuerdo de Cooperación para la promoción y difusión del Festival Folclórico Internacional del Almojábano con Queso. El evento tendrá lugar en el distrito de Dolega, provincia de Chiriquí, del 28 de enero al 1 de febrero, consolidándose como una de las citas culturales más importantes de la región.

Marco de colaboración cultural

El convenio fue formalizado por José Armando Corella Rovira, presidente de la fundación, y Sara Moreno, subdirectora general de Televisión de SERTV. Este acuerdo establece un marco de colaboración para potenciar las actividades culturales vinculadas al festival, el cual rinde tributo al folclore panameño y reconoce la trayectoria de destacados folcloristas de la provincia de Chiriquí.

Para los organizadores, el respaldo de los medios estatales es fundamental para elevar el perfil del evento y asegurar que las expresiones artísticas del interior del país alcancen a una audiencia nacional e internacional a través de la cobertura multiplataforma.

Cobertura y transmisiones en directo

Como parte fundamental del compromiso adquirido, SERTV desplegará una estrategia de difusión televisiva, radial y digital. La programación especial incluirá la transmisión en directo del evento principal el sábado 31 de enero a las 6:00 p.m. Además, la audiencia podrá disfrutar del desfile folclórico el domingo 1 de febrero a partir de las 4:00 p.m.

Con esta alianza, SERTV reafirma su misión institucional de ser la plataforma principal para la preservación de la cultura. Al llevar estas festividades a los hogares panameños, la entidad estatal no solo entretiene, sino que educa y promueve el sentido de pertenencia y orgullo por las tradiciones autóctonas que definen a la provincia chiricana.

